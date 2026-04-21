Ryanair угрожает отменить рейсы в популярную страну Европы из-за задержек на контроле

Новая система въезда в ЕС создала проблемы для Мальты.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair угрожает правительству Мальты перенаправить пассажиропоток в страну на другие средиземноморские направления, если ситуация с задержками на пограничном контроле в местном аэропорту, возникшая после полноценного запуска новой системы въезда в ЕС, не улучшится.

Как сообщил газете Times of Malta генеральный директор мальтийской дочерней компании Ryanair Malta Air Дэвид О'Брайен, ранее он написал письмо министру внутренних дел Байрону Камиллери с просьбой гарантировать полную укомплектованность персонала на пограничном контроле в летний сезон.

"Если мы столкнемся со значительными задержками и скоплениями пассажиров, нам придется перенаправить пассажиропоток с Мальты на другие направления, а этого мы бы не хотели делать", – сказал он.

Видео дня

О'Брайен добавил, что хотя авиакомпания пока не сталкивалась со значительными задержками на Мальте, она все еще обеспокоена тем, как система будет работать по мере приближения к оживленному летнему сезону.

Исполнительный глава национальной авиакомпании KM Malta Дэвид Курми также сообщил Times of Malta, что он обращался к властям с вопросами о задержках.

При этом и Курми, и О'Брайен поддержали призывы к временной приостановке системы во избежание серьезных сбоев в пиковые летние периоды. Одновременно Курми добавил, что ожидает более высокого, чем обычно, притока пассажиров этим летом, а это значит, что приостановка системы на летний период поможет авиакомпаниям работать бесперебойно.

В свою очередь генеральный директор Международного аэропорта Мальты (MIA) Алан Борг заявил, что аэропорт уже улучшил свою инфраструктуру, внедрив новый шенгенский коридор, увеличив количество пунктов паспортного контроля и предоставляя авиакомпаниям информацию о пропускной способности аэропорта в режиме реального времени.

"Что есть, то есть. Нам нужно найти способы сократить время обработки заявок в летний период. Летом Мальта должна показать себя с лучшей стороны. Первое впечатление имеет значение, и мы полностью поддерживаем все заинтересованные стороны в улучшении текущей ситуации", – отметил он.

Отмечается, что на данный момент пассажиры, прибывающие на Мальту и вылетающие с нее, ожидают на пограничном контроле до 40 минут из-за новой системы въезда/выезда ЕС (EES). Эта проблема затрагивает всех путешественников, не являющихся гражданами ЕС, что на Мальте в первую очередь затрагивает пассажиров из Великобритании, крупнейшего рынка страны.

По словам одного из пассажиров, на прошлой неделе пассажирам рейса из Великобритании пришлось ждать 20 минут в автобусе на взлетной полосе аэропорта из-за очередей на пограничном контроле.

При этом отмечается, что Мальта не единственная страна с подобными проблемами, ведь задержки также наблюдались в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции.

"Европа в целом совершенно не готова", – заявил О'Брайен на полях Мальтийской авиационной конференции Deloitte, состоявшейся несколько дней назад.

Хаос в аэропортах ЕС после запуска новой системы въезда

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, новая система контроля на границе ЕС, полноценно запущенная с 10 апреля 2026 года, вызвала хаос в европейских аэропортах. В некоторых случаях пассажирам приходилось ждать проверки по несколько часов.

В некоторых странах начали серьезно рассматривать частичную отстрочку в запуске системы. Например, Греция временно отменила проверки для туристов, прибывающих из Великобритании – одного из основных рынков, поставляющих туристов в эту средиземноморскую страну.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.