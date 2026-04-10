В ЕС полноценно заработала новая система въезда: что это означает для украинцев

Новая биометрическая система EES будет фиксировать въезды и выезды украинцев в Шенгенскую зону вместо паспортных штампов и будет действовать на всех границах ЕС.

С 10 апреля 2026 года на всех внешних границах Шенгенской зоны полноценно заработала новая цифровая система въезда-выезда (EES), которая полностью меняет процедуру пересечения границ для граждан третьих стран, в том числе и украинцев. УНИАН рассказывает, к чему готовиться путешественникам из Украины.

Речь идет о единой биометрической базе, которая будет фиксировать каждый въезд и выезд в ЕС. Вместо традиционных штампов в паспорте путешественников теперь будут обрабатывать через электронные киоски в аэропортах или пограничные системы распознавания.

Въезд в ЕС по-новому

При первом въезде в страны Шенгенского соглашения украинцам необходимо будет предоставить биометрические данные – отпечатки пальцев и фото лица. После этого система будет хранить информацию, и в дальнейшем проверка будет проходить быстрее – преимущественно посредством распознавания лица.

Фактически новая система будет действовать на всех пунктах въезда в ЕС – в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах. Для украинцев это означает, что при поездках на автобусе или автомобиле через Польшу, Словакию, Венгрию или Румынию процедуру будут проходить непосредственно на наземных переходах.

В то же время в случае авиаперелетов украинцев из стран за пределами ЕС – например, через Молдову, Турцию или другие транзитные хабы – биометрическую регистрацию также будут осуществлять в аэропорту перед въездом в Шенгенскую зону.

Переход будет неравномерным

ЕС объясняет, что система должна ускорить контроль, заменить бумажные штампы и повысить безопасность. Однако на практике внедрение может быть неравномерным: отдельные страны уже оборудовали автоматические киоски, тогда как другие пока продолжают использовать традиционные проверки пограничниками.

"В день, когда EES должна была заработать для всех и везде, система находится в хаосе. Некоторые страны Шенгенской зоны тщательно обрабатывают документы граждан третьих стран в соответствии с правилами, установленными Брюсселем... Но в некоторых странах, в частности во Франции, самой популярной стране мира для иностранных посетителей, они еще далеко не готовы", – отметил корреспондент туристического издания Travel Insider Саймон Колдер.

Параллельно система будет фиксировать соблюдение 90-дневного правила пребывания в Шенгенской зоне для граждан стран, имеющих безвизовый режим, включая Украину.

В ЕС отмечают, что переходный период может длиться несколько месяцев, пока все государства-члены полностью интегрируют новую систему.

