Ужас на высоте 6000 метров: пассажира Ryanair едва не вытянуло через иллюминатор (видео)

Мужчина получил ожоги от мощного потока воздуха, его доставили в больницу.

На рейсе Ryanair едва не произошла трагедия. Во время полета у Boeing 737 оторвалась часть двигателя и разбила иллюминатор, из-за чего одного из пассажиров едва не высосало наружу, сообщает The Sun.

Инцидент произошел на борту рейса FR1879 из Салоник в немецкий Мемминген. Аварийная ситуация возникла, когда самолет находился на высоте около 6100 метров.

"Раздался звук, будто лопнула шина. Началась паника, люди кричали, ведь из-за разгерметизации самолет сразу начал терять высоту. На мгновение я подумал, что кто-то случайно открыл аварийные двери. Бортпроводники тоже растерялись. Мы все сразу надели кислородные маски. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мы поняли, что произошло", – вспоминает событие один из очевидцев.

Почти сразу все обратили внимание на пострадавшего. Им оказался 61-летний гражданин Сербии, которого "затянуло до плеч" наружу из-за резкого перепада давления. Спасла мужчину жена, которая сидела рядом и держала его в течение пяти минут, пока на помощь не пришли другие пассажиры. Это фактически спасло ему жизнь.

"Его голова и плечи торчали из разбитого иллюминатора", – рассказал потрясенный свидетель инцидента.

Другой очевидец сообщил СМИ, что "голова мужчины полностью оказалась за пределами самолета".

Примерно через 75 минут после взлета самолет совершил аварийную посадку. Обследование показало, что пострадавший получил ожоги от мощного воздушного потока. Его доставили в больницу.

По факту происшествия начато расследование. По предварительным данным, опасный инцидент произошел из-за неисправности двигателя.

На видео, снятом после инцидента, видны кислородные маски, свисающие с потолка, а также большое отверстие на месте одного из иллюминаторов. В компании Ryanair сообщили, что самолёт вернулся в Салоники из-за того, что "во время полёта оторвалось пассажирское окно".

Скандалы с участием Ryanair – последние новости

Ранее Ryanair инициировала уголовное дело против пассажира, который во время полета в Испанию выдавал себя за дипломата Организации Объединенных Наций и словесно оскорблял бортпроводников. После посадки на борт мужчина заявил, что обладает "дипломатическим иммунитетом", и попытался занять место, не указанное в его посадочном талоне. В конце концов, полицейские вынудили его покинуть борт.

А ещё ранее компания Ryanair оштрафовала пассажирку на 60 евро из-за бутылки воды, прикреплённой к внешней стороне её рюкзака.

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