Ryanair изменила правила бронирования: семьи смогут сэкономить, но есть нюанс

В компании заявили, что семьям, возможно, придется дождаться завершения регистрации, чтобы узнать свои места.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о немедленном изменении политики рассадки пассажиров, которое непосредственно коснется семей, путешествующих с детьми. Как пишет Express, отныне взрослые пассажиры, летящие вместе с детьми и не бронирующие места заранее, будут получать бесплатное случайно назначенное место. О том, где они будут сидеть, пассажиры узнают после прохождения онлайн-регистрации на рейс.

Новая политика позволит родителям сэкономить на оплате мест в салоне самолета. В то же время пассажирам, воспользовавшимся бесплатной случайной рассадкой, скорее всего, достанутся места в задней части самолета, поскольку передние ряды обычно бронируются в первую очередь.

Те же, кто хочет сидеть рядом с детьми ближе к носовой части самолета, как и раньше, должны будут заплатить за выбор мест.

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В Ryanair заявили, что это изменение приведет политику авиакомпании в отношении семей в соответствие с практикой большинства других европейских перевозчиков.

"Эта небольшая корректировка нашей политики в отношении семейного размещения приведет ее в соответствие с правилами большинства авиакомпаний ЕС и отвечает пожеланиям европейских регуляторов. Для Ryanair эти изменения не повлияют на доходы, а семьи и в дальнейшем будут экономить миллиарды евро, выбирая авиакомпанию с самыми низкими тарифами в Европе", – говорится в заявлении перевозчика.

Изменения произошли после расследования

Объявление Ryanair прозвучало через две недели после того, как Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) начало расследование в отношении авиакомпании.

Регулятор проверяет, не нарушает ли перевозчик законодательство о защите прав потребителей, взимая плату с родителей, которые хотят сидеть рядом со своими детьми во время полета.

Ранее Ryanair требовала от взрослых, путешествующих с детьми в возрасте от двух до 11 лет, оплачивать так называемое обязательное семейное место. После этого детям бесплатно выделяли места рядом или недалеко от родителей.

По данным CMA, стоимость такого бронирования обычно составляла около 8 фунтов стерлингов за каждый сегмент полета.

При этом дети до двух лет, как и раньше, должны находиться на руках у родителей, а бронирование мест для других пассажиров остается добровольным.

В CMA отмечают, что проверяют, не перекладывает ли Ryanair на родителей расходы, связанные с выполнением требований авиационных правил по безопасности детей и пассажиров с инвалидностью.

Британский регулятор также подчеркнул, что Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, которая выполняет рейсы из Великобритании и взимает отдельную плату за такую услугу. Другие перевозчики либо автоматически рассаживают детей рядом с родителями еще при бронировании, либо делают это без необходимости оплачивать место для взрослого.

Что говорят в Ryanair

В компании настаивают, что их многолетняя политика полностью соответствует действующему законодательству.

Представитель авиакомпании заявил, что Ryanair не взимает плату за размещение детей рядом с родителями или другими сопровождающими взрослыми.

По его словам, если взрослый оплачивает одно забронированное место, он может бесплатно выбрать места рядом еще для четырех детей, путешествующих в рамках того же бронирования. Таким образом, семья оплачивает только одно взрослое место по сниженной цене, а четыре детских места резервируются бесплатно.

В компании также отметили, что такая система давала семьям уверенность в рассадке еще на этапе бронирования и была не менее важным преимуществом, чем низкие тарифы Ryanair.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири традиционно резко высказался в адрес британского регулятора, обвинив CMA в том, что он "не защищает интересы потребителей".

В то же время он признал, что компания вынуждена изменить правила.

"Мы неохотно переходим на этот отраслевой стандарт, поскольку не хотим тратить время на объяснения регуляторам, насколько они заблуждаются в том, что действительно отвечает интересам потребителей в Великобритании и Европе. Согласно новой политике, семьям, возможно, придется дожидаться завершения регистрации, чтобы узнать о своих местах, и они чаще будут сидеть в задней части самолета. Зато CMA сможет заявить, что сделала что-то полезное для потребителей, хотя большинство пассажиров вряд ли заметят разницу", – сказал О’Лири.

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Напомним, ранее Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) начало проверку в отношении сбора в размере 8 фунтов стерлингов за рейс, который может рассматриваться как несправедливое условие договора в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. В частности, дети в возрасте от 2 до 11 лет должны сидеть как минимум с одним из родителей. Регулятор заявил, что Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Великобритании и взимающей такую дополнительную плату.

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