Пассажирам Ryanair, желающим сдать багаж, придется прибывать в аэропорт раньше

Новые требования начнут действовать осенью 2026 года.

Начиная с 10 ноября 2026 года, пассажирам ирландского лоукостера Ryanair, желающим сдать зарегистрированный багаж, придется прибывать в аэропорт пораньше.

Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании, с этой даты регистрация и сдача багажа во всех аэропортах, откуда вылетают ее рейсы, будут закрываться за 60 минут до запланированного вылета (вместо нынешних 40 минут).

"Это даст 20% наших пассажиров (которые сдают багаж) больше времени для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля в аэропорту, а также для своевременного прибытия к выходу на посадку, особенно в периоды пиковых нагрузок, когда очереди в аэропортах могут быть длиннее", – прокомментировала нововведение директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди, добавив, что остальные 80% пассажиров авиакомпании, путешествующих с ручной кладью, оно никак не коснется.

Это происходит на фоне установки Ryanair большего количества киосков самообслуживания для сдачи багажа по всей сети – ожидается, что к октябрю такие киоски будут установлены более чем в 95% аэропортов.

"Эти киоски полностью интегрированы с приложением Ryanair, позволяя пассажирам регистрировать багаж и распечатывать багажные бирки, что ускоряет процесс сдачи багажа и сокращает время ожидания", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ирландский лоукостер пригрозил отменить все рейсы на Мальту, если ситуация с задержками на пограничном контроле в местном аэропорту, возникшая после полноценного запуска новой системы въезда в ЕС, не улучшится.

Кроме того, с конца марта 2026 года Ryanair официально прекратил летать на португальские Азорские острова.

