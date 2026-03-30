Ryanair официально прекратил летать на 'европейские Гавайи'

Лоукостер не согласен с размерами аэропортовых сборов на португальских Азорских островах.

Ирландский лоукостер Ryanair с 29 марта 2026 года официально прекратил летать на португальские Азорские острова, которые также называют "европейскими Гавайями".

О таких планах крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы заявила еще в ноябре 2025 года, однако до вчерашнего дня у туристов еще теплилась надежда, что ситуация изменится.

Как пишет The Sun, таким образом в летнем расписании были отмены шесть различных маршрутов Ryanair на Азоры и обратно, что затронет около 400 тысяч пассажиров, ежегодно посещающих эти живописные вулканические острова, расположенные в 150 километрах от материковой Португалии.

Ранее авиакомпания называла в качестве причины отмены рейсов 120-процентное повышение сборов за управление воздушным движением и введение нового туристического налога местными аэропортами.

"Мы разочарованы тем, что французская аэропортовая монополия ANA продолжает повышать сборы в португальских аэропортах, чтобы набить свои карманы за счет португальского туризма и рабочих мест, особенно на португальских островах", – заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс.

Вместо этого авиакомпания решила перевести свои самолеты с Азорских островов в более дешевые аэропорты в других странах Европы.

При этом Ryanair по-прежнему летает в такие португальские города, как Лиссабон, Порту, Фару и Фуншал (Мадейра).

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на фоне того, как ирландский лоукостер отменяте рейсы в аэропорты, где его не устраивает тарифная политики, он также расширяет полетные программы по направлениям с более лояльными условиями.

В частности, этим летом Ryanair запускает рекордное количество рейсов в Хорватию, а также через некоторые аэропорты Польши.

Кроме того, этим летом авиакомпания будет чаще летать в столицу Марокко.

