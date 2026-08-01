Самые красивые деревни Франции, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Чтобы проникнуться французским шармом, не стоит ехать в крупные города.

Обычные туристы едут в крупные города Франции, чтобы в поисках пресловутого французского шарма. Мало кто знает, что для этого лучше выбрать одну из невероятной красоты деревушек.

Lonely Planet составили список самых красивых деревень, которые обязательно нужно посетить.

Гриньян, департамент Дром, регион Овернь-Рона-Альпы - лучший выбор для любителей лавандовых пейзажей

Гриньян поражает фиолетовым морем, которое простирается во всех направлениях, когда стоишь на обзорной площадки замка XII века. Лаванда в этом регионе цветет с середины июня до середины июля.

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Канде-Сен-Мартен, Эндр-и-Луара, Центр-Валь-де-Луара - идеальное место для беззаботных дней у воды

Деревня Канде-Сен-Мартен расположена на слиянии рек Вьенн и Луары. Здесь можно отправиться в круиз на речном судне, продегустировать вина в прибрежных винодельнях и посетить церковь XII века, но лучшее, что можно сделать здесь, – это окунуться в воды Луары или взять напрокат каяк в верховьях реки и просто плыть по течению.

Манигод, Верхняя Савойя, Овернь-Рона-Альпы - идеальное место для спорта зимой и походов летом

Многие горнолыжные курорты вне сезона превращаются в города-призраки, но не Манигод. Конечно, свежий слой снега создает идеальные условия на склонах Ла-Клюза. Однако с приходом лета эти же горы превращаются в грандиозное цветочное шоу. Кроме того, круглый год "Lo Garâjo" – концептуальное кафе, расположенное в переоборудованном гараже, – развлекает местных жителей самыми разными мероприятиями: от джазовых квартетов до йога-бранчей.

Камаре-сюр-Мер, Финистер, Бретань - лучшее место для художника

Вполне естественно, что неукротимый и совершенно чарующий Камаре-сюр-Мер привлекает художников. Соединенный узкой полосой суши с остальной частью Финистера, на западной оконечности Бретани, полуостров Крозон представляет собой массив гранитных валунов, пурпурного вереска и извилистого побережья. Из самой деревни открываются виды на постоянно меняющееся море и небо.

Вивье, Ардеш, Овернь-Рона-Альпы - лучшая средневековая деревня

Поездка в эту деревушку на берегу Роны перенесет вас в эпоху Возрождения. Мощеные улочки петляют между арками, ведя к собору, возвышающемуся над населенным пунктом словно корона. История этого величественного сооружения уходит корнями в IV век н. э., хотя большая часть нынешней постройки относится к XII веку.

Наур, Сомма, Верхняя Франция - лучшее место для подземных приключений

Выкопанная вручную обширная сеть меловых карьеров – в общей сложности около 300 камер – дарит посетителям подземное приключение, словно сошедшее со страниц любимого приключенческого романа. Исторический регион Пикардия на протяжении веков был ареной многих войн, и со средневековья до XVII века местные жители использовали этот лабиринт, чтобы укрыться от захватчиков.

Ла-Мален, Лозер, Окситания - идеальное место для развлечений

1000-метровые утесы, обрамляющие реку Тарн, настолько неприступны, что дорога, ведущая вниз к Ла-Малену, имеет больше поворотов, чем аттракционы. Внизу виды не менее головокружительны: небо кажется настолько далёким, словно вы смотрите через перевёрнутый телескоп. Сама река – настоящая площадка для приключений: она просто создана для каякинга, паддлбординга, каньонинга и рафтинга по бурной воде, а ущелья служат скалолазной стеной с безграничными возможностями.

Флери, Рона, Овернь-Рона-Альпы - лучшее место для любителей вина

Еще в XIV веке герцоги Бургундские, почувствовав в местном вине конкурента своим винтажам, запретили сорт винограда гаме – основу вин Божоле. И только сейчас вина этого региона начинают вновь завоевывать авторитет.

Кроме того, эта деревня с церковной башней, тонкой как зубочистка, возвышающейся среди раскинувшихся виноградников, домами цвета топленного масла и бесчисленными замкам покорит сердце любого. Она также является отправной точкой для легендарного ежегодного Божолеского винного марафона.

Арль-сюр-Теш, Восточные Пиренеи, Окситания - лучшее место для знакомства с удивительными традициями

Расположенная у подножия Пиренеев, эта бывшая шахтёрская деревня в первую очередь каталонская, а уже во вторую – французская. Находясь в тени горы Канигу, она является центром мифов и легенд – и ни одна из них не так любопытна, как та, которую чествуют на ежегодном Каталонском фестивале медведей. Каждый февраль Арль-сюр-Тек и соседние Прат-де-Молло-ла-Прест и Сен-Лоран-де-Сердан поочерёдно принимают у себя это мероприятие, в ходе которого в течение нескольких дней подряд жители деревни гоняются за "медведем", который, как утверждается, похитил местную девушку; поедают мясо и в больших количествах пьют вино; а также танцуюь под музыку каталонского оркестра.

Ранее УНИАН назвал 5 малоизвестных городов Европы для отдыха.

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