Главные курорты Европы в огне из-за аномальной жары, - The Independent (видео)

Горят практически все южные регионы Европы, куда летом стекаются миллионы туристов.

Европа переживает один из самых опасных сезонов лесных пожаров в истории, ведь волны жары и продолжительная засуха создали благоприятные условия для стремительного распространения огня. Как пишет The Independent, сотни тысяч людей уже были вынуждены покинуть свои дома, а стихия охватила ряд популярных туристических направлений.

"Это лето имеет все шансы стать самым масштабным сезоном пожаров в истории Европы", – заявил руководитель Европейского координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации.

Одной из самых сложных остается ситуация в Греции. На острове Крит в течение недели эвакуировали тысячи местных жителей и туристов из-за масштабного пожара, который сильный ветер разнес вблизи популярных курортов. Также эвакуации проводились на острове Парос. Между тем еще в ряде регионов страны сохраняется очень высокий уровень пожарной опасности.

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Во Франции масштабные пожары охватили департамент Жиронда, где выгорели десятки тысяч гектаров территории. Французские власти даже обратились к туристам с просьбой временно воздержаться от поездок в этот регион. Из-за пожаров были эвакуированы кемпинги, туристические комплексы и жилые районы, хотя аэропорт Бордо продолжает работать.

В Испании самая серьёзная ситуация сложилась вблизи Мадрида, а также в провинциях Самора и Леон. По данным издания, из-за масштабного пожара власти даже объявили чрезвычайное положение на национальном уровне, которое позже было ослаблено. Президент региона Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала последний пожар "худшим в истории региона". В то же время синоптики прогнозируют температуру свыше 41 градуса, что и в дальнейшем будет поддерживать высокий риск новых возгораний.

Португалия также страдает от пожаров, которые уже повредили жилые дома вблизи муниципалитета Валпасуш. Из-за стихии было эвакуировано около 800 человек и перекрыта автомагистраль А25. В Италии Европейский Союз предупреждает о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности в начале августа, а для 19 городов, среди которых Рим, Венеция, Милан, Неаполь и Флоренция, объявлен самый высокий – третий – уровень предупреждения из-за жары.

По информации The Independent, даже Великобритания в этом году не избежала последствий аномальной жары. Пожары охватили природные экосистемы в Саффолке, Эссексе, национальном парке Кернгормс, а также в районах Большого Манчестера и Дербишира.

Между тем на юге Турции продолжаются масштабные пожары в туристических провинциях Анталия и Мугла. В результате пожаров, по данным местных властей, пострадали как минимум пять человек, в том числе трое пожарных.

Экстремальное лето в Европе

Как писал УНИАН, если в Украине лето в этом году выдалось довольно мягким, то Западная и Южная Европа с мая находятся в почти непрерывной зоне экстремальной жары. По подсчетам специалистов, только за май-июнь аномальная жара в 27 странах Европы унесла жизни более 10 тысяч человек, преимущественно пожилых и больных.

Отсутствие дождей и длительные высокие температуры привели к рекордному падению уровня воды в реках и озерах. В частности, Дунай обмелел настолько, что из воды всплыли обломки кораблей, затопленных во время Второй мировой войны.

Дефицит воды в крупнейшей реке Европы поставил Венгрию на грань энергетического коллапса. Единственную в стране АЭС приходится останавливать, так как нет воды для охлаждения реакторов.

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