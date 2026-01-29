Туристическую жемчужину Европы накрыл мощный шторм: полстраны без света (фото, видео)

Автомагистраль между Лиссабоном и северными регионами и железнодорожные пути заблокированы поваленными деревьями и обломками.

Атлантический циклон "Кристин" накрыл Португалию, нанеся наибольший ущерб центральным и северным регионам страны. Как сообщает ВВС, по официальным данным, стихия привела к гибели по меньшей мере пяти человек, а сотни тысяч жителей остались без электроснабжения. Ураган вызвал масштабные наводнения, оползни и значительные разрушения инфраструктуры.

Власти сообщили, что в отдельных городах скорость порывов ветра достигала почти 150 км/ч. Шторм, который в Португалии назвали экстремальным климатическим явлением, вынудил закрыть школы, повредил здания и привел к серьезным перебоям в работе транспорта.

Как отмечается, служба гражданской защиты зафиксировала более 3 тысяч инцидентов по всей стране. Также сообщалось о нескольких пострадавших, которые получили травмы в результате падения деревьев и обломков конструкций.

Самые мощные порывы ветра были зафиксированы на авиабазе Монте-Реал в центральном округе Лейрия – до 178 км/ч. После этого измерительное оборудование, по данным служб, было уничтожено.

Энергетическая компания E-Redes заявила, что в среду без электроэнергии остались более 850 тысяч потребителей. Транспортное сообщение по всей стране было серьезно нарушено: дороги, в частности главная автомагистраль между Лиссабоном и северными регионами, а также железнодорожные пути оказались заблокированы поваленными деревьями и обломками.

Местные власти призвали жителей Коимбры и Лейрии не выходить из помещений. В прибрежном городе Фигейра-да-Фош, по сообщениям муниципалитета, перевернулось колесо обозрения, а несколько автомобилей были повреждены после того, как сильный ветер сорвал часть крыши здания.

По данным СМИ, местный житель погиб из-за того, что его автомобиль смыло наводнением, несколько человек пострадали от падения деревьев или обломков. В частности, в Лейре один человек пострадал от металлического листа, а другой застрял в конструкции дома, в Вила-Франка-де-Шира мужчина погиб, когда дерево ударилось в его автомобиль.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), в среду десять прибрежных районов получили красное предупреждение о погоде из-за опасных условий на море, а волны прогнозируются до 14 м.

Пересекая Португалию, шторм двинулся на восток, к Испании, принеся с собой снег, дождь и сильный ветер. В частности, в Андалусии службы экстренной помощи сообщили о около 2000 инцидентов, связанных с погодными условиями. Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET предупреждает о очень сильном ветре в некоторых районах, порывы которого, как ожидается, достигнут силы урагана. Из-за силы ветра для некоторых районов Альмерии на юго-востоке объявлен красный уровень опасности.

По данным Clash Report, по меньшей мере два истребителя F-16 португальских ВВС повреждены на авиабазе Монте-Реал после шторма Кристин, принесшего сильный ветер. Сообщается, что ворота ангара и секции крыши обрушились на самолеты. Военно-воздушные силы страны подтвердили значительные материальные убытки, но отмечают, что пострадавших нет.

Погода в Украине

Напомним, по прогнозам синоптиков, февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Морозная и снежная погода местами продлится почти до конца месяца.

Синоптик Игорь Кибальчич объяснил, что под влиянием антициклона к нам будет продвигаться холодный арктический воздух - сначала морозы охватят западные и северные регионы, затем распространятся по всей Украине. В частности, в первой декаде февраля в большинстве областей, кроме южных, температура ожидается до -20 °C.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что возможны морозы до -28 градусов.

