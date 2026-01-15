'Европейские Гавайи' признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году

Португальский остров Мадейра, который нередко называют "Европейскими Гавайями", признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году.
Мадейра – самое трендовое направление мира 2026 года
Согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor, этот португальский остров в Атлантическом океане, к западу от Средиземного моря, может похвастаться великолепными пейзажами, садами, цветами и восхитительным тропическим климатом.
Авторы подборки подчеркивают, что вдоль побережья Мадейры разбросано множество пляжей. Среди наиболее известных – Кальета, один из лучших курортов Мадейры. Этот пляж отличается золотистым песком, кристально чистой водой и пристанью для яхт. Пляж также отлично подходит для различных водных видов спорта, таких как гребля на каноэ и виндсерфинг.
Кроме того, в Лидо, популярном круортном районе португальской столицы Фуншала, есть большой и малый открытые бассейны с морской водой, которые также имеют прямой выход к морю.
Тем временем, для любителей гольфа на острове Мадейра есть несколько первоклассных полей, в том числе в Фуншале.
10 самых популярных туристических направлений мира в 2026 году по версии TripAdvisor
- Мадейра, Португалия
- Тбилиси, Грузия
- Чикаго, США
- Куинен, Вьетнам
- Пуэрто-Эскондидо, Мексика
- Милан, Италия
- Глазго, Великобритания
- Абу-Даби, ОАЭ
- Ресифи, Бразилия
- Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина
Отметим, рейтинг составлялся на основе тысяч отзывов пользователей платформы.
Другие идеи для путешествий в 2026 году
Как сообщал УНИАН, также рейтинг Travelers' Choice Awards определил лучшие города мира для соло-туристов в 2026 году. Возглавила его ирландская столица Дублин.
Тем временем, крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.
