До 45 см снега и арктические морозы: синоптик дал неутешительный прогноз на февраль

Уже в начале февраля в Украине ожидается серьезное похолодание, а местами холодная погода продержится почти до конца месяца.

Февраль 2026 года в Украине начнется с новой волны похолодания, а морозная и снежная погода местами продлится почти до конца месяца. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, под влиянием антициклона к нам будет продвигаться холодный арктический воздух. Сначала морозы охватят западные и северные регионы, а затем постепенно распространятся по всей стране.

В первой декаде февраля в большинстве областей, кроме южных, температура будет падать до -20 °C. С 8-10 февраля морозы постепенно будут ослабевать. В то же время есть вероятность, что на северо-западе холодная погода продержится почти до конца месяца.

Осадков местами выпадет на 10–40 % больше нормы. При температуре ниже 0 °C большинство из них будет в виде снега.

В третьей декаде февраля увеличится вероятность дождей, но снег будет держаться почти по всей стране, кроме юга и Закарпатья. Кое-где толщина снега достигнет 35–45 см.

На крайнем юге в Крыму, Приазовье и Закарпатье холодная погода продержится недолго, говорит Кибальчич. Здесь ко второй половине февраля ожидаются уже плюсовые температуры. На остальной территории средняя за месяц температура будет близка к норме, а в северных и западных регионах - на 2-5 градусов ниже.

В Украину идет новое похолодание – что известно

Еще 29 января в Украине будет оттепель, а с 30 числа температура снова начнет снижаться.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что первыми похолодание почувствуют жители севера, а уже в начале февраля морозы накроют всю страну. Пик холода, ориентировочно, придется на 1-3 февраля, когда ночью температура будет падать до -15...-24 и даже ниже.

