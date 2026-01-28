Популярный итальянский курорт вводит зоны, предназначенные только для местных жителей

Множество иностранных туристов толпятся в популярном месте для фотосессий в деревне.

Живописная деревня Фунес в Италии стала жертвой собственной красоты, вынудив местные власти ужесточать контроль за постоянно растущим числом туристов. Об этом пишет timeout.

Она находится в самом сердце Доломитовых Альп в немецкоязычном Южном Тироле на севере Италии. Множество иностранных туристов толпятся в популярном месте для фотосессий в деревне. В социальных сетях это место стало одним из самых узнаваемых в Доломитах: живописная церковь XV века, затмевающая внушительные вершины гор Одле.

Как сообщает The Times, внезапная популярность этого места в социальных сетях привела к росту международного туризма. Это вызвало увеличение случаев незаконного проникновения на территорию, пробок и загрязнения окружающей среды мусором.

Видео дня

Отмечается, что чтобы снизить нарастающую напряженность между местными жителями и туристами, местные власти принимают меры. В этом году, в разгар туристического сезона, с середины мая по ноябрь, будут установлены барьеры, закрывающие дорогу для всех, кроме местных жителей и тех, кто забронировал ночлег. Любителям однодневных поездок, жаждущим сделать фотографии, придется пройти 15 минут по пешеходной тропе, чтобы полюбоваться этим потрясающим видом.

Интересно, что это будет вторая попытка города заблокировать доступ посетителей к смотровой площадке с помощью баррикад. Три года назад туристы "следовали за местными жителями через открытые барьеры или объезжали их". В этом году барьеры будут перенесены на более широкий участок дороги, чтобы предотвратить заторы, и будут охраняться персоналом.

В прошлом владельцы местных предприятий пытались блокировать однодневных туристов с помощью платных турникетов, этот метод был принят и землевладельцами вблизи популярного пешеходного маршрута в Одлесе этим летом.

Интересно, что регион Доломиты, известный своими культовыми, остроконечными горами, небольшими деревушками и одними из самых красивых пешеходных маршрутов в мире, быстро стал самым популярным (или, скорее, самым крутым) туристическим направлением в Италии.

Новости туризма

Город Нишеми на Сицилии оказался на грани исчезновения из-за оползня. В частности, мэр города заявил, что "ситуация критическая" после мощного шторма, который вызвал масштабный оползень. Часть холма обрушилась, оставив жилые дома буквально нависающими над обрывом.

Вас также могут заинтересовать новости: