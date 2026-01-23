В Италии обиделись на критику Зеленского в адрес Европы

В Риме считают, что сделали вообще все возможное для поддержки Киева.

Президент Украины жестко раскритиковал нерешительность Европы, выступая на экономическом форуме в Давосе. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвали эти упреки несправедливыми, пишет Corriere della Sera.

"Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что эта речь не является благосклонной", - заяви Таяни, общаясь с жжуррналистами в кулуарах Итало-германского бизнес-форума.

Что заявил Зеленский

Как писал УНИАН, накануне президент Украины выступил с речью на всемирном экономическом форуме в Давосе, где жестко раскритиковал пассивность Европы в противодействии внешним вызовам.

Видео дня

Он привел в пример подавление протестов в Иране, где, по его словам, мир не оказал достаточной помощи народу, а европейцы занимались празднованием Рождества и Нового года, пока тысячи людей были убиты режимом. Зеленский подчеркнул, что выживание режима после такого кровопролития посылает сигнал: достаточно убить много людей – и власть сохранится.

Зеленский противопоставил бездействию Европы действия президента США Дональда Трампа, который провел операцию в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Президент Украины отметил, что Путин, ведущий самую большую войну в Европе уже четвертый год, до сих пор не в суде, а напротив, добивается определенных уступок со стороны Европы.

Зеленский в частности указал на необходимость остановить и конфисковать российский теневой флот с нефтью, финансирующей войну, и призвал Европу к решительным действиям сегодня, а не только к обсуждениям будущего.

Вас также могут заинтересовать новости: