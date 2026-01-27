'Ситуация критическая': уютный сицилийский городок балансирует на краю скалы после шторма

В городе из-за опасности закрыты школы, а дорогу, соединяющую Нишеми с прибрежной Джелой, перекрыли.

Город Нишеми на Сицилии оказался на грани исчезновения из-за оползня. В частности, мэр города заявил, что "ситуация критическая" после мощного шторма, который вызвал масштабный оползень. Часть холма обрушилась, оставив жилые дома буквально нависающими над обрывом, пишет The Guardian.

Из-за оползня, который начался еще в воскресенье и растянулся фронтом примерно на 4 км, из домов уже эвакуировали около 1,5 тысячи человек. Разлом продолжает расширяться, и власти опасаются, что под угрозой окажется исторический центр города.

"Это драматический оползень", – заявил мэр Нишеми Массимилиано Конти в видеообращении в соцсетях, призвав жителей районов за пределами огороженных зон оставаться дома. По его словам, пострадавших нет, однако многие дома получили серьезные повреждения.

Видео дня

На фото и видео с места событий видны дома, находящиеся на грани обрушения. Глава службы гражданской защиты Сицилии Сальваторе Кочина предупредил: все здания в радиусе 50–70 метров неизбежно обрушатся.

В городе закрыты школы, а дорогу, соединяющую Нишеми с прибрежной Джелой, перекрыли. Часть эвакуированных живет у родственников, но сотни людей уже вторую ночь проводят в местном спортивном комплексе.

Мэр признался, что жители напуганы. По его словам, только во вторник оползень просел еще на 10 метров.

"С воздуха было страшно видеть, как наш Нишеми буквально рассыпается. Ситуация критическая: грунт продолжает двигаться, а дожди затрудняют как спасательные работы, так и технические обследования", - подчеркнул Конти.

Отдельное беспокойство вызывает риск полной изоляции города. За ситуацией следят круглосуточно, ведь она может измениться в любой момент.

Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в южных регионах, пострадавших от циклона "Гарри". Мощный шторм принес ливни и волны высотой до 9 метров, разрушил дороги, береговые укрепления и курортную инфраструктуру в Сицилии, Калабрии и на Сардинии.

Общие убытки оцениваются более чем в 1 млрд евро. Правительство уже выделило первые 100 млн евро на неотложные нужды. Министр гражданской защиты Нелло Музумечи сообщил, что в ближайшее время будет принято отдельное межведомственное решение для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Только на Сицилии потери достигают около 740 млн евро, однако глава региона Ренато Скифани предупредил, что окончательная сумма может оказаться в два раза больше.

