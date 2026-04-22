По Южной Америке с рюкзаком: девушка назвала четыре места, куда она бы вернулась снова

Десять недель в путешествии по Южной Америке с рюкзаком за плечами провела путешественница Изабель Васкес Ларсон, историю которой опубликовал Business Insider. По словам женщины, теперь она без колебаний может назвать четыре места, куда вернулась бы снова.

"Летом 2022 года я уволилась с работы и вместе со своим тогдашним парнем (ныне мужем) отправилась в путешествие, сдав все вещи из своей квартиры в Майами на хранение. За это время мы посетили 16 городов в восьми странах. Вся поездка была невероятной, но именно эти четыре направления запомнились больше всего – от древних достопримечательностей и шумных мегаполисов до захватывающих горных пейзажей", – рассказала она.

По ее словам, сразу по прибытии в Буэнос-Айрес она почувствовала, что влюбляется в этот город. По дороге из аэропорта проезжали мимо длинных набережных парков с велодорожками, и в целом город оказался очень удобным для велосипедистов – здесь даже есть система бесплатной аренды. Кроме того, говорит Ларсони, Буэнос-Айрес поражает своей энергией: здесь множество развлечений и районов для изучения. Вдвоем они гуляли по бесплатному ботаническому саду Jardín Botánico Carlos Thays, посещали уличные ярмарки, исследовали подземные туннели El Zanjón и наслаждались аргентинскими стейками. В конце путешествия многие города слились в памяти, но Буэнос-Айрес остался особенным.

"Оттуда мы полетели на юг в Ушуайю, где нас сразу встретила метель, а заснеженные горы выглядели нереально. Хотя мы старались экономить, именно здесь спонтанно потратились на частный полет над Национальным парком Огненная Земля. Это был уникальный опыт – увидеть с высоты сразу Чили и Аргентину", – отметила туристка.

Еще одним ярким моментом стала морская прогулка по проливу Бигл – с горами, маяком, морскими львами и даже морскими слонами, добавляет она. Но признается, что чуть не опоздала на сезон пингвинов, поэтому с удовольствием вернулась бы туда в период с октября по март.

Следующей остановкой стал Пуэрто-Наталес в регионе Патагония. Оттуда около двух часов добирались до Национального парка Торрес-дель-Пайне. По дороге будущие супруги с восторгом наблюдали за гуанако – родственниками лам, любовались горами и немного нервничали из-за сложных дорог. В самом парке совершили походы среди гор, озер и айсбергов. Именно там женщина впервые увидела ледник – "настоящий рай" для любителей активного отдыха.

"И наконец, Мачу-Пикчу – одно из Новых семи чудес света. Поразило не только само древнее город, но и дорога к нему: серпантин среди зеленых гор, покрытых облаками, создавал ощущение другого мира. А окончательно покорили меня ламы, которые свободно гуляют по территории – я просто не могла устоять перед этими милыми животными", – отмечает Изабель.

