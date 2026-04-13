Между Аргентиной и Чили обнаружили гигантское залежи меди: масштабы поражают

Это место может стать крупнейшим открытием последних десятилетий.

В горах Анд обнаружили одно из крупнейших месторождений меди за последние 30 лет. Находка настолько масштабна, что ее ресурсов хватит на более чем 70 лет непрерывной работы, сообщает ECONEWS.

По имеющимся данным, только в "гарантированных" запасах там находится около 13 миллиардов килограммов меди. А если добавить потенциальные запасы, цифра возрастает еще на 25 миллиардов килограммов.

Представьте себе "склад" под землей на границе Аргентины и Чили, где лежат миллиарды килограммов меди и десятки миллионов унций золота. Чтобы добыть это богатство, компания Lundin Mining решила объединить два соседних месторождения – Фило-дель-Соль и Хосемария, чтобы не строить заводы и дороги дважды.

"Фило-дель-Соль стал одним из важнейших открытий на новом месторождении за последние 30 лет", – заявил президент компании Джек Ландин.

Медь – это то, без чего не будет работать ни одна розетка, смартфон или электромобиль. Мир потребляет ее все больше, а месторождений становится меньше. Как говорится в материале, к 2040 году спрос на медь подскочит на 30%. Если эту шахту запустят, она будет ежегодно давать около 400 миллионов килограммов.

Ожидается, что Аргентина получит около 69 миллиардов долларов налогов. Помимо денег, это работа для людей: во время строительства создадут 5 500 рабочих мест, а еще 19 000 появятся в обслуживающих сферах.

Как отметил Дэйв Дикер:

"Мы находимся в отличном положении, чтобы продолжать стимулировать развитие горнодобывающего района с огромным потенциалом".

Какие трудности ждут впереди

Отмечается, что для транспортировки металла необходимо обновить дорогу протяженностью 220 километров от ближайшего города.

Также добыча требует большого количества воды. Поэтому, чтобы не отнимать питьевую воду у местных жителей, компании планируют опреснять воду из океана и качать ее со стороны Чили.

