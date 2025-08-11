Обычные семьи со средним доходом больше не могут себе позволить их посещение.

Более 100 евро в день – именно столько семья из четырех человек вынуждена платить за шезлонги и зонтики на пляжах в некоторых районах Италии. Однако, судя по всему, далеко не все готовы столько платить, а потому число посетителей стремительно падает.

Как поясняет Der Spiegel, более 7500 километров береговой линии Италии принадлежат государству, однако более половины своих пляжей оно сдает частным лицам. Те, в свою очередь, заламывают настолько высоких цены за их посещение, что они едва ли доступны для людей со средним достатком.

Отмечается, что платные пляжные курорты, которые в Италии называются "stabilimenti balneari", не пользуются особой популярностью у иностранных туристов, ведь они предпочитают многочисленные бесплатные места отдыха. Однако и местные жители больше не хотят их посещать.

По данным Национальной обсерватории пляжей, средняя стоимость аренды двух шезлонгов с зонтиком в 2024 году по стране составляла более 30 евро в день. Однако в этом году цены значительно выросли. Например, на пляжном курорте La Perla del Tirreno в Санта-Маринелле – отнюдь не самом роскошном приморском курорте недалеко от Рима – это уже обходится примерно в 60 евро. Вдобавок к этому капучино там стоит 5 евро, а чизбургер с тунцом – 14 евро. Менеджер Лейла Фарес оправдывает такие цены тем, что зонтики на ее пляже расставлены дальше обычного друг от друга, все убирается ежедневно, а 20 сотрудникам приходится платить зарплату.

Тем временем, в пляжному клубе Twiga на тосканском побережье, который когда-то принадлежал менеджеру "Формулы-1" Флавио Бриаторе, сутки в "шатре правителя" – четыре больших лежака для взрослых, четыре лежака для детей, четыре шезлонга, три стула и стол – в августе стоят 1500 евро. Еда и напитки при этом в стоимость не включены.

Туристическая ассоциация Assobalneari Italia сообщает о падении числа посетителей платных пляжей на 25-30% в этом сезоне – только по воскресеньям они все еще полны. В отрасли надеются, что хотя бы к Феррагосто, ежегодному празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 августа, все вернется в норму. Но один день вряд ли сможет компенсировать потери целого сезона.

Однако президент туристической ассоциации Фабрицио Ликордари убежден: "Есть пляжные курорты на любой бюджет". Тем временем, падение числа посетителей платных пляжей он объясняет инфляцией, которая обременяет многие семьи.

"Рост стоимости жизни значительно снизил покупательную способность. Даже при двух работающих людях семейного бюджета во многих случаях недостаточно", – пояснил чиновник.

Тем времерем, министр туризма Италии Даниэла Сантанче отказывается признавать наличие кризиса. Она называет подобные сообщения "паникерскими" и "вводящими в заблуждение".

Как ранее сообщал УНИАН, еще пару лет назад туристы жаловались, что некоторые итальянские пляжи начали вводить слишком строгие правила для туристов, в том числе запрещая им приносить еду с собой.

Тем временем, с этого года туристам приходится заранее бронировать места через специальное приложение, если они хотят посетить один из самых популярных пляжей Сардинии – Туэрредду.

