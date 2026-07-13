Туристы в Италии вынуждены заранее бронировать места на некоторых популярных пляжах

Около 20 самых живописных общественных пляжей Италии ограничивают количество посетителей, а некоторые уже полностью забронированы.

В Италии ввели систему бронирования для двух десятков популярных пляжей, чтобы бороться с их переполненностью. Некоторые из них теперь полностью забронированы до середины сентября.

В первую очередь такая система популярна на Сардинии, где небольшие бухты из-за своих ограниченных размеров вынуждены вводить ограничения на количество посетителей для регулирования потока людей и защиты окружающей среды, ведь толпы туристов оставляют мусор, разрушают дюны, вытаптывают растения и пугают рыбу.

Один из такиз пляжей – Пелоса, райский уголок, известный своим белым песком и мелководьем с бирюзовой водой, полностью забронированный на каждый день до 12 сентября (забронировать место можно максимум на четырех человек по 3,5 евро с каждого, – ред.), пишет The Times.

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Тем временем, один из лучших пляжей Сардинии – защищенная песчаная бухта с прозрачными водами Кала Голорице, долгие годы был традиционно свободен от толп туристов, поскольку посетителям приходится идти 90 минут через лес, чтобы добраться до него. Но наплыв туристов в Италию после COVID-19 изменил это, вынудив мэра ввести ежедневное ограничение в 250 купающихся, которые должны заранее зарезервировать свой участок песка (стоимость бронирования – 7 евро с взрослого отдыхающего, – ред.).

"Чрезмерный туризм делает это неизбежным – если вы хотите сохранить эти пляжи и избежать их закрытия для публики, вы должны ограничить количество посетителей", – пояснил мэр города Анкона Даниэле Сильветти.

Например, на пляже "Две сестры" недалеко от Анконы, до которого можно добраться только по морю, ограничение количества посетителей было установлено еще четыре года назад.

"Это прекрасный пляж, но очень маленький, и туристические лодки высаживали сотни людей", – пояснил Сильветти.

Тем временем, в Лигурии пляж Байя-дель-Силенцио теперь принимает всего 450 человек одновременно, а на итальянском острове Лампедуза, к югу от Сицилии, знаменитый пляж Спиаджа-дей-Конильи был полностью забронирован на прошлой неделе.

Издание отмечает, что ажиотаж вокруг посещения небольших живописных общественных пляжей усугубляется наличием частных пляжных клубов в Италии, которые монополизировали большую часть береговой линии. Эрозия побережья, усиливающаяся из-за экстремальных погодных условий в быстро нагревающемся Средиземноморье, за последние 50 лет лишила Италию 10 000 акров пляжной полосы, что еще больше сократило количество мест для принятия солнечных ванн.

В свою очередь сардинский чиновник Франческо Спанедда заявил, что бронирование мест – это способ побудить отдыхающих избегать известных пляжей и посещать менее известные пляжи, где количество отдыхающих не ограничено.

Тем временем, представитель туристической организации Legambiente в Италии Себастьяно Веннери добавил, что бронирование в высокий сезон побудит туристов путешествовать в другое время года.

"Что-то нужно делать, поскольку число туристов во всем мире подскочило с одного миллиарда в 2000 году до ожидаемых двух миллиардов в 2030 году. Пляж Пелоса на Сардинии рискует исчезнуть просто из-за того, что посетители убирают песок со своих полотенец", – возмутился он.

Тем временем, знаменитый Розовый пляж на Сардинии, названный так из-за цвета песка, был закрыт для публики после того, как власти обнаружили, что посетители забирают мешки с песком домой в качестве сувениров.

В свою очередь сардинский региональный чиновник Пьерпаоло Фойс заявил, что тюлени, которые когда-то часто посещали морские пещеры Буэ Марино, покинули их из-за большого количества посетителей.

"Мы хотели бы, чтобы тюлени вернулись. Побережье сталкивается с той же проблемой, что и Доломитовые горы в Италии. Вы поднимаетесь на вершину горы, чтобы найти покой и природу, а находите только других людей", – констатировал он.

Пляжи в Италии

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по состоянию на лето 2026 года в Италии насчитывается 525 пляжей с "Голубым флагом" (то есть пригодных для купания) – 14 из них пополнили список в этом году.

В свою очередь эксперты издания Lonely Planet назвали 13 лучших итальянских пляжей, которые стоит посетить этим летом.

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