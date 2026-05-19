В Италии появились 14 новых пляжей с наградой 'Голубой флаг': чем они особенные

Италия давно славится одними из самых красивых побережий в мире, однако ее пляжи отличаются не только живописными пейзажами – именно здесь расположено 11,6% всех пляжей мира, удостоенных престижной экологической награды "Голубой флаг", пишет TimeOut.

На прошлой неделе в Риме состоялась церемония объявления новых лауреатов. Как сообщает издание Euronews, в 2026 году в список добавили еще 14 пляжей.

Всего в Италии теперь насчитывается 525 пляжей с "Голубым флагом", а также 87 туристических марин и 23 озера.

Эту международную награду получают пляжи, которые соответствуют строгим экологическим стандартам.

При оценке учитывают:

чистоту воды (она должна оставаться "отличной" не менее четырех лет подряд);

систему управления отходами;

доступность для отдыхающих;

развитие экологичного транспорта;

защиту природных территорий.

Больше всего пляжей с "Голубым флагом" традиционно имеет регион Лигурия – 35. Именно здесь отмечены новые пляжи – Андора и Таджа.

Второе место занимает Апулия – 27 пляжей, новые – Морчано-ди-Леука и Трикасе, а также Калабрия – 27 пляжей, новые пляжи – Амендолара, Монтеджордано, Фалерна и Локри.

По 20 пляжей с "Голубыми флагами" в Кампании и Марке, 17 – на Сардинии (новый пляж – Теулада), по 16 – на Сицилии и в Абруццо (новые – Испика и Липари), 12 пляжей в Трентино-Альто-Адидже, 4 – в Ломбардии, где новый пляж с отличием – Лимоне-суль-Гарда

Также в этом году награду получили Римини в регионе Эмилия-Романья и Арджентарио в Тоскане.

Напомним, этим летом европейские туристы больше интересуются короткими отпусками поближе к дому. Причина – опасения срыва поездки на фоне войны в Иране. По словам аналитиков, 25% путешественников из таких стран, как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды, в 2026 году будут проводить отпуск внутри страны. Те, кто отправляется за границу, путешествуют на меньшие расстояния. В частности, в Швеции среднее расстояние бронирования сократилось на 26% по сравнению с 2023 годом – сейчас составляет менее 500 километров.

