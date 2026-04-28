Названы лучшие направления и маршруты Европы для велопутешествий в этом году

От побережья Атлантики в Порту до новых гравийных маршрутов в Каталонии - самые интересные велосипедные путешествия по Европе в 2026 году делают ставку на доступные дистанции и более медленный, осознанный формат путешествий. Как сообщает Euronews, велотуризм в Европе меняется: акцент смещается с экстремальных подъемов и спортивных нагрузок на маршруты для обычных путешественников, которые ищут комфортные расстояния, качественную инфраструктуру и возможность наслаждаться путешествием.

По всему континенту, в частности во Франции, туристические организации инвестируют в безопасные велодорожки, понятную навигацию и гибкие маршруты. От прибрежных трасс до речных путей и виноградных регионов - 2026 год обещает стать удачным для доступного велотуризма, где важен не только пункт назначения, но и сам путь.

Вот несколько лучших маршрутов для велопутешествий по Европе.

Видео дня

Порту - Лиссабон

Этот прибрежный маршрут сочетает ежедневные отрезки от 50 до 90 км с разнообразным рельефом, который постепенно становится более легким в южном направлении. Он соединяет два ярких города Португалии, проходя мимо пляжей, небольших городков и живописных пейзажей Атлантики. Маршрут позволяет часто останавливаться, поэтому главный акцент здесь - не на скорости, а на комфортном темпе путешествия.

Фландрия, Бельгия

Фландрия предлагает культурный веломаршрут через исторические города - Брюссель, Антверпен, Гент и Брюгге. Маршруты в основном равнинные, проходят вдоль каналов и через зеленые ландшафты. Это идеальный вариант для неспешных поездок с частыми остановками. Несмотря на популярность региона среди профессиональных велогонок, многие маршруты подходят и для любителей.

Утрехт - Амстердам - Гаага

Нидерланды остаются одной из самых удобных стран для велопутешествий, имея более 35 тысяч километров велодорожек. Маршруты между Утрехтом, Амстердамом и Гаагой сочетают городские поездки с побережьем и сельской местностью. Система навигации "knooppunten" значительно упрощает планирование - путешественники могут легко комбинировать маршруты и дистанции без сложной подготовки.

Тоскана, Италия

Тоскана предлагает холмистые ландшафты, тихие дороги и маршруты, соединяющие Флоренцию, Сиену и Пизу. Ежедневные дистанции можно держать в пределах 30–70 км с частыми остановками на еду, вино и осмотр достопримечательностей. Здесь главное - не расстояние, а неспешный ритм путешествия. Развитая сеть велосипедных гостиниц и сервисов значительно упрощает планирование многодневных маршрутов.

Каталония, Испания

Новинка 2026 года - маршрут Grand Tour Catalunya Gravel, который предлагает гибкое путешествие с разделением на этапы по разной местности. Он сочетает гравийные дороги, малолюдные трассы и прибрежные участки, проходя через районы, которые часто обходят стороной туристы. Маршрут можно адаптировать под более короткие отрезки, что делает его доступным и для новичков. Это отражает рост популярности гравийного велоспорта в Европе.

Дунайский веломаршрут, Австрия - Венгрия

Один из самых удобных маршрутов для начинающих проходит вдоль реки Дунай по равнинным, хорошо обозначенным дорожкам. Типичные этапы - от 40 до 80 км, с легким доступом к городам и зонам отдыха. Среди ключевых остановок - Вена и Будапешт, однако главное преимущество - спокойный темп и простая логистика.

La Voie Bleue, Франция

Один из самых интересных маршрутов 2026 года, протяженностью около 700 км - от границы с Люксембургом до Лиона. Маршрут пролегает вдоль рек и каналов, поэтому в основном равнинный и легкий для прохождения. Большая часть дороги - без автомобильного трафика. Вдоль пути - виноградники, исторические города и культурные достопримечательности.

Боденское озеро, Германия/Австрия/Швейцария

Этот 260-километровый кольцевой маршрут вокруг озера является равнинным, живописным и легко делится на короткие этапы. Велосипедисты могут проехать сразу по трем странам, наслаждаясь видами озера и используя паромы для сокращения дистанций. Особенно популярен среди новичков и семей.

Майорка, Испания

Майорка сочетает возможности для велопутешествий в течение всего года с маршрутами для разного уровня подготовки. Хотя остров известен горными подъемами, здесь также много спокойных дорог во внутренних районах и вдоль побережья. Такие города, как Пальма и Алькудия, имеют развитую инфраструктуру для велосипедистов.

Шварцвальд, Германия

Шварцвальд предлагает более спокойные маршруты через леса и традиционные деревни. Хотя местами рельеф холмистый, долинные маршруты и электровелосипеды делают регион доступным. Ежедневные этапы - от 40 до 70 км. Регион становится все более популярным благодаря меньшему количеству туристов и неспешному ритму.

Маршрут Гетеборг - Фальчепинг (Ljungleden), Швеция

Новый маршрут протяженностью 170 км, открытие которого запланировано на май 2026 года. Он сочетает велодорожки и малозагруженные дороги, включая гравийные участки, и подходит как для новичков, так и для опытных велосипедистов. Маршрут проходит через города, в частности Алингсос, известный своей кофейной культурой, сочетая городские и природные пейзажи. Его гибкость позволяет организовывать как короткие поездки, так и многодневные путешествия.

Новости туризма

Напомним, ранее аналитики назвали три самых дешевых пляжных направления Европы, которые стоит посетить: Ираклион на острове Крит, Абериствит - в Великобритании и Неум в Боснии и Герцеговине. По словам экспертов, эти курорты не разочаровывают - ведь нет ничего хуже, чем потратить немалые деньги на путешествие через полмира, а в результате остаться без впечатлений. Поэтому авторитетные туристические издания обнародовали обширный список доступных пляжных направлений в Европе. Его проанализировали с учетом конфликта на Ближнем Востоке и собственного негативного опыта.

Вас также могут заинтересовать новости: