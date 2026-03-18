На курорте в Швейцарии сорвалась и упала кабина канатной дороги: есть погибший

Из примерно 40 гондол на этом участке эвакуировали от 100 до 200 человек.

В Швейцарии на горнолыжном курорте Титлис произошла авария канатной дороги – одна кабина сорвалась и упала на землю. В результате инцидента погиб человек, сообщает газета 20 Minuten.

Авария произошла в среду утром. По предварительным данным, в кабине находился один человек, который не пережил падение. Очевидцы сообщают, что после обрыва кабина несколько раз перевернулась. На место происшествия сразу прибыли спасатели.

В спасательной операции участвовал вертолет службы Rega. На одном из видео видно, как пострадавшему пытались провести реанимацию, однако спасти его не удалось.

По данным СМИ, официально о трагедии сообщили около 15:00. Личность погибшего пока не разглашают. В то же время правоохранители подтвердили проведение операции, а представители канатной дороги заявили о начале эвакуации пассажиров.

Говорят, что инцидент произошел в отдаленной местности вблизи границы кантонов Обвальден и Нидвальден, на территории последнего.

Возможная причина – сильный ветер

По данным метеослужбы MeteoSchweiz, на момент аварии в районе фиксировался сильный ветер – порывы достигали 84 км/ч. В настоящее время канатная линия Titlis Xpress на участке Трюбзе–Штанд закрыта из-за погодных условий.

Производитель канатных дорог Garaventa подтвердил, что знает об инциденте, однако причины аварии пока неизвестны. В компании пообещали предоставить дополнительную информацию после выяснения обстоятельств.

По данным СМИ, управляющий директор Titlis Норберт Патт сказал на пресс-конференции, что безопасность является важнейшим аспектом, что делает трагическую аварию еще более серьезной. На месте дежурит бригада скорой помощи. Всего из примерно 40 гондол на этом участке было эвакуировано от 100 до 200 человек. Патт отметил, что непонятно, насколько сильным был ветер на самом деле и сработала ли соответствующая сигнализация.

Канатная дорога была построена в 2014 и 2015 годах. Последняя проверка состоялась в сентябре прошлого года.

