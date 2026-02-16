В Швейцарии поезд сошел с рельсов из-за лавины: вероятно, есть много пострадавших

В Швейцарии пассажирский поезд, на борту которого находились около 80 человек, сошел с рельсов после схода лавины. Как пишет The Independent, это произошло около 7:00 утра вблизи деревни Гоппенштайн в юго-западном кантоне Вале.

По данным полиции, несколько вагонов сошли с рельсов. К месту происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи и спасательные вертолеты. Правоохранители предупредили, что пострадавшие, вероятно, есть. По состоянию на 10:00 по местному времени из поезда эвакуировали не менее 30 человек.

Как сообщила транспортная компания BLS AG (Bern–Lötschberg–Simplon), поезд сошел с рельсов из-за лавины, сошедшей в районе Штокграбен. Остается неясным, накрыла ли лавина поезд напрямую. По данным СМИ, он отправился из Шпица в 6:12 утра и направлялся в Бриг. Из-за аварии движение на линии Фрутиген-Бриг приостановлено как минимум до завтрашнего дня. Спасательная операция в Швейцарии продолжается, а информация о возможных пострадавших уточняется.

Как отмечается, еще на прошлой неделе швейцарские службы предупреждали о высоком уровне лавинной опасности в кантоне Вале на фоне сильных снегопадов и порывистого ветра в Альпах.

WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF (подразделение Федерального института исследований леса, снега и ландшафта) 11 февраля повысил уровень угрозы до четвертого - второго по величине в своей шкале. Эксперты отмечали, что новый слой снега лег на старый нестабильный покров, что значительно повышает риск схода лавин. Предупреждение оставалось в силе во многих регионах страны и 16 февраля.

На фоне активного горнолыжного сезона в Альпах в последние дни зафиксирован ряд смертельных инцидентов. Во Франции погибли по меньшей мере четверо лыжников, среди которых двое граждан Великобритании.

По данным Европейской службы предупреждения о лавинах (European Avalanche Warning Services), с начала сезона в Европе из-за лавин погибли 66 человек. Как отмечается, в среднем снежные лавины ежегодно уносят около 100 жизней на континенте.

