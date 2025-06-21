Всего на борту находился 21 человек.

В Бразилии в южном штате Санта-Катарина загорелся и упал с неба воздушный шар, в результате чего погибли восемь человек. Об этом пишет Associated Press.

На видео, которые публикуют в соцсетях, можно увидеть, как один или несколько человек падают в воздухе, когда полностью загорелось воздушное судно.

Еще 13 человек выжили и были госпитализированы в больницы. По информации местных служб, на борту находился 21 человек, среди которых и пилот.

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"Мы в трауре. Произошла трагедия. Мы увидим, как она будет развиваться, что произошло, почему это произошло. Но сейчас важно, чтобы государственные структуры сделали все, что в их силах", - заявил губернатор Жоржиньо Мелло.

По словам чиновника, он попросил власти поехать в муниципалитет, чтобы "сделать все возможное для спасения, помощи, доставки в больницу и утешения семей".

"По словам пилота, который является одним из выживших, в корзине вспыхнул пожар, после чего он начал опускать воздушный шар. Когда шар оказался очень близко к земле, он приказал людям выпрыгнуть из корзины", - передает газета Folha de Sao Paulo слова начальника полиции Прая-Гранде Тиаго Луиса Лемоса.

Лемос добавил, что некоторые из людей не успели выпрыгнуть, пожар усилился и пуля упала.

В AP напомнили, что Прая-Гранде - это популярное место для полетов на воздушных шарах.

В частности, на прошлой неделе шар упал в штате Сан-Паулу, в результате чего погибла 27-летняя женщина, еще 11 человек получили ранения.

Другие инциденты в мире

Как писал УНИАН, ранее во Франции съехал в кювет автобус с украинскими детьми. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 13 июня было известно о четырех погибших взрослых, среди которых трое украинцев. Что касается детей, то они получили средние и легкие ранения.

Позже стало известно, что водителю-украинцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и непреднамеренном нанесении телесных повреждений из-за аварии во Франции. Сообщалось, что он перевозил 58 пассажиров, большинство из которых - украинские подростки, которые ехали на школьную экскурсию.

Также стало известно, что в центре Венеции 50-летнее дерево упало на туристов, в результате чего серьезно пострадали несколько человек. Больше всего пострадала 30-летняя итальянка, которая сидела на стене возле дерева с двумя маленькими детьми. Ее дети не получили серьезных травм.

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