В горах Калифорнии после лавины пропали 10 туристов

Некоторые горнолыжные курорты вблизи озера Тахо объявили о закрытии.

Шестерых лыжников удалось найти после того, как группа из 16 человек пропала утром на фоне мощных снегопадов в Калифорнии. Как пишет The Guardian, власти предупреждают о лавинах в горах Сьерра-Невада, перекрытии прибрежных дорог и подтоплениях в Лос-Анджелесе.

По данным офиса шерифа округа Невада, еще десять человек считаются пропавшими. Группа находилась в районе Касл-Пик, где зафиксировали сход лавины. Среди 16 человек были четыре гида и 12 клиентов.

Представитель офиса шерифа Рассел Грин сообщил, что туркомпания проинформировала спасателей об инциденте после схода лавины. По его словам, катание в бэккантри является распространенной практикой, хотя спасатели обычно не советуют выходить в горы во время сложных погодных условий.

Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что проинформирован о ситуации, а штат координирует масштабную поисково-спасательную операцию.

Лаборатория Central Sierra Snow Lab Калифорнийского университета в Беркли, расположенная вблизи перевала Доннер, зафиксировала 28 дюймов (более 70 см) снега во вторник, а в течение следующих двух дней ожидается еще около метра осадков. Автомагистраль I-80 перекрыта от Колфакса до границы с штатом Невада.

Центр предупреждения о лавинах Сьерры объявил штормовое предупреждение для центральной части горного массива до 4:00 среды, предупредив о высоком риске природных лавин в течение ближайших 24 часов.

Два тихоокеанских циклона могут принести более метра снега в горах и сильные дожди в низинных районах штата, включая Лос-Анджелес и Сан-Диего. Там возможны подтопления, особенно на участках, пострадавших от недавних пожаров.

Закрытые дороги, курорты и перебои с электричеством

Национальная метеорологическая служба прогнозирует многодневные интенсивные снегопады - более 30 см - от южных Каскадных гор до южной Калифорнии и далее на восток до Скалистых гор. В высокогорье вблизи Yosemite National Park ожидают до 1,5-2 метров снега.

Некоторые горнолыжные курорты вблизи озера Тахо объявили о закрытии. В Palisades и Alpine все подъемники остановили из-за плохой видимости и сильного ветра.

Национальный парк Йосемити остается открытым, но действуют требования по цепям на шины и ограничения движения. В то же время туристы могут не увидеть февральский природный феномен Firefall на водопаде Horsetail Fall – из-за облачности солнечная подсветка водопада, вероятно, будет незаметна.

Из-за перебоев с электроснабжением на несколько часов приостанавливал работу Stanford University. Причиной стала проблема на одной из магистральных линий компании PG&E.

Оползни, наводнения и ДТП из-за пыльной бури

Южнее частично закрыто шоссе Highway 1 после оползня. Некоторые участки трассы остаются недоступными, несмотря на то, что их открыли всего несколько недель назад после длительного ремонта.

В Лос-Анджелесе объявлено предупреждение о возможных наводнениях, а в районах, пострадавших от пожаров Palisades и Eaton, жителям рекомендовали быть готовыми к эвакуации из-за риска оползней и подтоплений.

Между тем в центральных штатах – Колорадо, Небраске и Канзасе – сильный ветер вызвал пыльные бури. В условиях ограниченной видимости на автомагистрали в Колорадо произошла масштабная авария с участием более 30 автомобилей. Погибли четыре человека, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.

Метеорологи предупреждают, что порывы ветра в горных районах могут достигать 85 миль в час (более 130 км/ч), что создает также высокий риск новых лесных пожаров.

Погода в Украине - Одесская область страдает от циклона

Как писал УНИАН, на Одесскую область зашел антициклон, страдает, в том числе юг региона, который засыпает снегом, в частности - международную трассу Одесса-Рени, ведущую в Бухарест (Румыния). Наблюдается гололедица, интенсивные осадки и порывистый ветер. На автодороге М-15 Одесса - Рени действует ограничение движения для грузового транспорта и пассажирских перевозок. Трасса расчищается, однако из-за постоянных осадков происходит быстрое повторное заснежение покрытия. Проезд затруднен. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о временном перекрытии движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта по всей протяженности автодороги М-15 Одесса-Рени.

