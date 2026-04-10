В Германии массовые отмены рейсов из-за забастовки бортпроводников Lufthansa

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa с полуночи пятницы, 10 апреля, начали забастовку, что привело к отмене большого количества рейсов. Об этом сообщила агентству dpa представительница профсоюза UFO, уточнив, что в акции участвуют около 20 тысяч сотрудников, пишет DW.

Забастовка официально охватывает только вылеты с территории Германии, в частности из ключевых хабов во Франкфурте и Мюнхене, а также из аэропортов Лейпцига, Берлина, Штутгарта и других городов. Во Франкфурте, который является крупнейшим узлом перевозчика, уже отменено примерно 75% запланированных рейсов. При этом возможны и отмены обратных рейсов.

В компании рекомендуют пассажирам заранее проверять статус своих рейсов. Также предусмотрена возможность бесплатного перебронирования билетов или возврата средств. Если задержка рейса превышает три часа, пассажиры имеют право на компенсацию.

Профсоюз UFO прибег к забастовке, пытаясь добиться прогресса в переговорах о повышении заработной платы с руководством Lufthansa и ее региональной "дочеркой" Lufthansa CityLine, на которую также распространяется акция.

Напомним, это уже третья масштабная забастовка в крупнейшей авиакомпании Германии с начала года. В частности, 12 февраля из-за отказа пилотов и бортпроводников выходить на работу было отменено почти 800 рейсов, что затронуло примерно 100 тысяч пассажиров. Больше всего тогда пострадали аэропорты Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Дюссельдорфа и Гамбурга. А 12–13 марта пилоты компании также бастовали из-за безрезультатных переговоров об улучшении пенсионных условий.

