Названы аэропорты мира с лучшей едой: Европа ворвалась в ТОП-10

Пока одни пассажиры приезжают в аэропорт за минуту до посадки, другие наслаждаются изысканными блюдами в терминалах. Опубликован список 10 лучших аэропортов мира с лучшей едой и напитками, пишет Euronews.

Рейтинг премии Skytrax основан на отзывах пассажиров, которые оценивали выбор заведений, качество блюд и соотношение цены и качества.

Первое место в очередной раз занял сингапурский аэропорт Чанги, однако в список попали сразу четыре европейских аэропорта.

Видео дня

5-е место: Аэропорт Рим-Фьюмичино (Италия)

Самый загруженный аэропорт Италии покорил сердца пассажиров настоящей кухней.

Как отмечается в публикации, там можно попробовать блюда в таких заведениях, как: "римская пиццерия 180 Grammi, неаполитанская пиццерия Rossopomodoro и известная флорентийская сэндвич-лавка All'Antico Vinaio".

По мнению туристов, это идеальное место для последнего глотка Италии перед вылетом.

6-е место: Мюнхенский аэропорт (Германия)

Эти ворота в Баварию предлагают около 60 заведений на любой вкус.

По имеющимся данным, пассажиры в восторге от "пекарни Backstube Wünsche, пивной Airbräu или Subralott". Особой фишкой стало заведение Cloud 7, где можно поужинать, наблюдая за самолетами на рулежных дорожках.

8-е место: Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания)

В Лондоне предлагают как сетевой фастфуд, так и высокую кухню. Как говорится в материале, пассажиры могут посетить "Le Café Louis Vuitton и Gordon Ramsay's Plane Food Market".

Кроме того, на территории фудкортов работают настоящие британские пабы с крафтовым пивом.

9-е место: Стамбульский аэропорт (Турция)

Турецкий хаб предлагает около 65 различных концепций питания.

Как отмечается в рейтинге, среди самых популярных точек – "Saltbae Burger, Simit Sarayı (специализирующийся на одноименном круглом хлебе) и pide spot Pidem".

Полная картина рейтинга премии:

  1. Сингапур Чанги
  2. Сеул Инчхон
  3. Токио Ханеда
  4. Нью-Читосе, Япония
  5. Рим-Фьюмичино
  6. Мюнхен
  7. Токио Нарита
  8. Лондон Хитроу
  9. Стамбул
  10. Хьюстон Джордж Буш

