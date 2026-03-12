Столицу Гренландии признали лучшим местом в мире для прохладного летнего отпуска

Благодаря открытия собственного аэропорта Нуук стал еще более доступен для туристов.

На фоне того, как летние месяцы на юге Европы стают невыносимо жаркими, туристы все чаще ищут для летнего отдыха направления, где можно охладиться.

Тем временем, лучшим направлением мира для прохладного отдыха в 2026 года была признана столица далекой Гренландии – город Нуук с населением менее 20 тысяч человек, пишет журнал о туризме и развлечениях Time Out.

Как определяли победителя рейтинга

Исследование провел сайт Inghams Walking, посвященный пешим походам, вдохновившись резким ростом количества поисковых запросов по теме "отдых в прохладном климате" – аж на 3500% с начала 2024 года.

В итоге команда портала провела анализ более чем 200 направлений с прохладным климатом, чтобы определить лучшие места на планете для отдыха от летней жары.

Лидером в рейтинге стал Нуук, где количество поисковых запросов за последний год увеличилось на 48,39%. Этот отдаленный и красивый островной регион стал объектом повышенного интереса благодаря значительному повышению доступности – в 2025 году там наконец открылся собственный аэропорт.

Примечательно, что туристов даже не отпугнули недавние угрозы президента США Дональда Трампа отобрать остров Гренландия в Дании.

10 лучших мест в мире для прохладного отдыха летом 2026

Всего в список попали 20 прохладным направлений по всему миру – вот так выглядит первая десятка:

Нуук, Гренландия. Ле Контамин-Монжуа, Франция. Полуостров Беара, Ирландия. Национальный парк Йотунхеймен, Норвегия. Тасиилак, Гренландия. Восс, Норвегия. Озеро Бохинь, Словения. Лех, Австрия. Доломитовые Альпы, Италия. Аринсал, Андорра.

Отдых в Гренландии – что стоит учесть туристам

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Гренландия остается одной из немногих стран Европы, где на данные момент еще нет проблем с чрезмерным туризмом – там наоборот рады видеть гостей.

Впрочем, учитывая отдаленность острова, путешествия туда считаются недешевым удовольствием. Не так давно тревел-журналистка Анна Ричардс попыталась посетить Гренландию по "бюджетной" программе. И хотя ей удалось в несколько раз снизить стоимость поездки, организовав все самостоятельно, а не через туроператора, сумма все равно получилась немалая.

Кроме того, не лучшим образом на ситуацию с туризмом в Гренландии влияют обостряющиеся время от времени посягательства американского президента Дональда Трампа. В частности, гендиректор туристической компании Raw Arctic Каспер Франк Меллер, занимающийся организацией эксклюзивных туров в Гренландию, заявил, что, с одной стороны, это повысило интерес туристов к стране, но также усилило неопределенность и осторожность среди туристов.

