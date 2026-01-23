Туристы начинают отказываться от поездок в Гренландию из-за заявлений Трампа

Внимание Дональда Трампа к Гренландии изначально способствовало интересу со стороны туристов, но теперь некоторые из них откладывают поездки на остров.

2025 год должен был дать толчок развитию туризма в Гренландии, ведь с открытием нового международного аэропорта в столице Нуук там ожидали принимать больше иностранных путешественников.

Однако обострившиеся претензии президента США Дональда Трампа на эту арктическую страну рискуют поставить под угрозу попытки местного туристического бизнеса привлечь больше желанных гостей.

Как отметил в комментарии Business Insider генеральный директор туристической компании Raw Arctic Каспер Франк Меллер, занимающийся организацией эксклюзивных туров в Гренландию, с одной стороны, интерес США и геополитическая напряженность повысили интерес туристов к стране. Однако это также усилило неопределенность и осторожность среди туристов.

"Когда Трамп вновь поднял тему захвата Гренландии в начале 2025 года, мы увидели резкий всплеск интереса со стороны туристов, желающих посетить страну. Вначале это очень хорошо сказалось на бизнесе, потому что это вывело нас на мировую карту и в подсознание людей. Однако вся эта ситуация с США вызвала еще больше опасений из-за того, что мы видели в Венесуэле. За словами Трампа скрывается гораздо большая сила, что вызвало опасения не только среди жителей Гренландии, но и в мировом порядке", – констатировал Меллер.

По его словам, геополитические проблемы обычно имеют серьезные последствия для туризма в целом и для того, как люди тратят свои деньги.

"Посещение Гренландии дорогое. Большинство людей не бронируют здесь короткие поездки на выходные... Некоторые люди тратят свои сбережения на путешествие всей жизни, чтобы приехать сюда. Поэтому, когда возникает геополитическая нестабильность, люди становятся более осторожными в своих тратах. Это не уникально для Гренландии, но мы ощущаем это очень остро прямо сейчас", – отметил совладелец Raw Arctic, добавив, что после рейда США на Венесуэлу около 20-30 их потенциальных клиентов находятся в режиме ожидания, заявляя, что они собираются подождать, прежде чем принять окончательное решение.

Тем не менее он отмечает, что его компания продолжает инвестировать в свое развитие, несмотря на потенциальные риски.

"Лично для меня ситуация с США вызывает смешанные чувства. Я относительно молод, и это мое будущее. На кону мое время. Конечно, меня беспокоит положение дел, но есть какая-то логическая часть меня, которая уверена, что США нас не приобретут, потому что это слишком большой риск для национальных отношений", – посетовал 28-летний Меллер.

При этом он отметил, что сложившаяся ситуация сделала Гренландию менее поляризованной, ведь еще год назад, после всеобщих выборов, одна часть страны хотела разорвать связи с Данией и добиться быстрой независимости, а другая – остаться с Данией и добиваться независимости медленнее.

"Когда мы говорим о независимости, есть две составляющие. Одна – культурная независимость. Я думаю, что именно этого мы сейчас добиваемся как народ, и именно этому способствовал последний год. А другая – экономическая. Мы получаем около 628 миллионов долларов в год от датского целевого гранта, что стабилизирует экономику Гренландии. Я думаю, экономическая ситуация выглядела бы иначе, если бы связи были разорваны немедленно. Сейчас я вижу, что интерес Трампа к острову приводит к снижению поляризации Гренландии. Мы не хотим быть американцами. Мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. Вопрос лишь в том, когда нам следует разорвать связи", – подытожил он.

Почему Дональд Трамп нацелился на Гренландию

Впервые Дональд Трамп поднял тему покупки Гренландии в 2019 году, во время своего первого президентского срока. После своего переизбрания на второй срок, в начале 2025 года он вновь поднял эту тему, только теперь в более агрессивной форме.

Официально свое желание заполучить Гранландию американский президент объясняет необходимостью сделать ее частью системы защиты США от России и Китая. Однако часть аналитиков объясняет это банальными претензиями на местные ресурсы, тогда как любители конспирологии и вовсе заявляют, что Грендандия нужна Трампу для того, чтобы войти в историю как тот, кто сделает США больше.

