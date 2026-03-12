Россия начала терять много артиллерии: эксперт объяснил, что за этим стоит

Это, в частности, может быть связано с тем, что Силы обороны получили новые модели БПЛА, считает Нарожный.

В последние дни заметно возросло количество пораженных артиллерийских систем РФ, и это может быть связано с несколькими факторами. Такое мнение высказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, возможна такая "теория заговора", что готовится какое-то наступление, то есть "целенаправленно выносят артиллерию для того, чтобы на каком-то участке дальше наступать".

"Но я думаю, что это больше связано с тем, что появились новые модели дронов, которые на большое расстояние могут добираться. И им поставили задачу в первую очередь выносить артиллерию. Потому что раньше, буквально две недели назад, было большое количество уничтожения автотехники. Тогда был фокус на логистике, охотились за грузовиками, за джипами. Сейчас больше артиллерии", – сказал Нарожный.

Видео дня

Эксперт отметил также, что в этом году значительно уменьшилось количество артиллерийских обстрелов РФ. Если в прошлом году в среднем за сутки враг наносил 5200 таких ударов, то в этом году эта цифра упала до 3000.

"Обычно в таких ситуациях нет одного какого-то фактора, что что-то одно произошло. Я думаю, что у врага есть проблемы с боеприпасами, потому что они очень долго стреляли, поддерживать этот постоянный темп невозможно. Были удары по арсеналу. Кроме того, очень сильно в последнее время эволюционируют наши дроны", – отметил Нарожный.

По его словам, в последнее время российские военные корреспонденты начали массово жаловаться на то, что Силы обороны атакуют их логистику на дистанции до 50 километров. Эксперт отметил, что речь идет не об ударах дронами средней дальности, а об атаках обычными FPV.

"Это работают радиоуправляемые дроны, на такое расстояние они добираются, они уничтожают технику. В первую очередь артиллерию, потому что артиллерия также очень эффективна и очень важна. Задача артиллерии сейчас – это уничтожение укреплений в первую очередь. То есть когда там есть какой-то дом, бетонированное укрепление, там, где не могут выкурить дронами, все уничтожается артиллерией. В последнее время идет такая направленная охота", – отметил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, на днях российская армия активизировалась в Сумской области, возвращаясь к своей цели создания "буферной зоны" в этом регионе. Как отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, для этого россияне пытаются зайти в "серую зону", где Силы обороны физически не присутствуют.

Президент Владимир Зеленский, комментируя этот вопрос, отметил, что Украина знает о таких планах врага и пока никаких рисков в Сумской области нет. Он также отметил, что Вооруженные силы "будут решать в соответствии со своими задачами все эти вопросы".

Вас также могут заинтересовать новости: