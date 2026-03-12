'Ямы серьезные повсюду': эксперты рассказали, как решить проблему дорог в Украине

Дмитрий Леушкин отметил, что все ключевые магистрали страны находятся в плохом состоянии.

Ездить по украинским дорогам станет легче уже через месяц. Такой прогноз для УНИАН сделал основатель компаний Prime, занимающихся логистикой нефтепродуктов, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"По городам ямы уже восстанавливают и ремонтируют. Где-то, скажем, через месяц эта проблема пойдет на спад. Но этот месяц очень осторожно нужно ездить", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас в плохом состоянии фактически все ключевые магистрали страны.

"Киев-Одесса – ужасно, Киев-Чоп – ужасно, из Киева в Харьков – также ужасно. Ямы серьезные везде. То есть нет такого, что здесь хорошо, а здесь плохо. Мы в этом году пережили рекордную зиму, которую уже 20 лет не видели. Нужно понимать, что такие морозы, конечно, ударят по дорожному покрытию", - пояснил Леушкин.

Он добавил, что ситуацию ухудшило полномасштабное вторжение России, из-за которого в последние годы масштабные ремонты почти не проводились, а выполнялись только поддерживающие работы, поэтому состояние дорог постепенно ухудшалось.

Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин добавляет, что одна из причин быстрой порчи дорог - специфические погодные условия зимой, когда температура сильно колеблется, что нужно учитывать при строительстве дорожной инфраструктуры.

"Мы должны учитывать наши климатические условия для того, чтобы строить более качественные дороги. Есть другие страны, которые находятся в таких же климатических зонах, но они не имеют таких постоянных ремонтов и больших расходов на дороги", - объясняет Амелин.

По его мнению, Украине стоит внимательнее изучить опыт стран с подобным климатом, а именно стран Северной Америки, в частности, Канады, где также есть резкие перепады температур. Там одним из решений стало использование бетонных дорог.

По словам Амелина, то, что каждый год после зимы города и трассы покрываются ямами, а бюджет тратит миллиарды на ремонты, - следствие отсутствия долгосрочной стратегии. Он убежден, что дорожную политику нужно планировать не на год или сезон, а как минимум на десятилетие.

"Инфраструктура Киева строилась давно и ее трудно перестроить. Но это вопрос стратегического видения. Если мы смотрим только на один сезон, то всегда будем тратить больше денег и проигрывать в эффективности", - объясняет эксперт.

Говоря о перспективах дорожного строительства, Амелин высказал мнение, что Украина должна привлекать частных инвесторов к строительству дорог. Привлечение частных инвесторов почти неизбежно означает появление платных дорог. Однако эксперты отмечают, что фактически украинцы уже платят за них через дорожный сбор в стоимости топлива и налоги.

"Вопрос только в том, как именно мы платим. Если человек хочет ехать по качественной дороге быстро и безопасно, он готов за это платить. И это нормальная практика", - считает Амелин.

Ситуация на дорогах в Украине - последние новости

После того как сошел снег, пользователи соцсетей критиковали состояние дорог, отмечая, что вместе со снегом сошел и асфальт. Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что Украине критически не хватает денег на ремонт дорог. По его словам, на эти цели нужно 51,3 млрд грн.

По данным вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в Украине зафиксировано более 23 млн кв. м. повреждений на основных автодорогах.

2 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине стартовали текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования.

