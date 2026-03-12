Европейская страна стала новым фаворитом для туристов из-за войны на Ближнем Востоке

Популярные направления стремительно теряют доверие, открывая окно возможностей для Южной Европы.

События на Ближнем Востоке уже начинают менять карту международных путешествий. Растущая напряженность вынудила временно закрыть два основных авиахаба региона, что привело к отмене и перенаправлению маршрутов, сообщает Stiripesurse.ro.

Отчет туристической консалтинговой компании Mabrian уже выявляет значительное ухудшение восприятия безопасности в нескольких странах Ближнего Востока. Анализ мнений туристов из США, Великобритании, Германии, Франции и Италии подтверждает, что доверие к Персидскому заливу резко пошло на спад, регион теряет свою репутацию безопасного направления.

Согласно исследованию, тенденция усилилась на фоне обострения отношений между США и Ираном. Эксперты зафиксировали стремительное падение Индекса восприятия безопасности:

В Бахрейне показатель упал на 81 пункт (до 9,6 из 100). Оман потерял 56,7 пункта (опустившись до 24,8). Катар упал на 54,9 пункта (до 18,4).

Даже более устойчивые игроки, как ОАЭ, продемонстрировали снижение на 48,3 пункта. В отчете предупреждается, что "безопасность остается одним из важнейших факторов при выборе направления", и даже умеренные колебания индекса бьют по международному спросу.

В этом контексте Испания может стать одним из главных бенефициаров изменения туристических потоков. По словам специалистов, часть спроса, которая обычно приходилась на Ближний Восток, переадресовывается на более стабильные европейские рынки - Испанию, Италию или Грецию.

По данным испанской газеты El País, туроператоры уже фиксируют волну запросов на отмену туров в Египет, Иорданию и Дубай. Эксперты сектора оценивают, что значительная часть этих путешественников выберет именно Испанию благодаря ее широкому авиасообщению и разнообразным предложениям.

История уже видела подобное: после Арабской весны 2011 года волна нестабильности в Северной Африке направила европейских туристов к северным берегам Средиземноморья. Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас наблюдается лишь изменение настроений, а о настоящем переформатировании рынка можно будет говорить только в случае длительного конфликта.

Туристический кризис

Ранее УНИАН писал, что из-за закрытия воздушного пространства над Ближним Востоком тысячи туристов застряли в Дубае, оказавшись в финансовой ловушке в одном из самых дорогих городов мира. Путешественники вынуждены самостоятельно оплачивать дорогие отели и новые авиабилеты, тратя тысячи долларов и исчерпывая лимиты кредитных карт из-за отсутствия реальных механизмов компенсации от властей.

Добавим, что мировая туристическая отрасль ежедневно теряет около 600 миллионов долларов из-за массовых отмен рейсов и падения доверия путешественников. Больше всего пострадали ключевые авиационные хабы в ОАЭ и Катаре. Несмотря на масштабные разрушения и убытки, эксперты прогнозируют возможность быстрого восстановления сектора в течение двух месяцев после завершения боевых действий благодаря уникальной роли аэропортов Персидского залива.

