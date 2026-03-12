Смертельные наводнения в Бразилии: ученые призывают отказаться от ископаемого топлива

Одной из главных причин большого количества жертв стало социальное неравенство и несовершенное городское планирование.

Рекордные наводнения, которые привели к гибели людей и масштабным разрушениям в центре кофейной индустрии Бразилии, могут стать еще более интенсивными, если человечество не откажется от использования ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новый научный анализ.

Отмечается, что в течение последнего месяца в штате Минас-Жерайс десятки людей погибли под оползнями или были смыты потоками воды, когда дороги превратились в реки. Еще тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время последствия стихии могут ощутить потребители по всему миру - в частности в виде подорожания кофе.

Видео дня

Рекордные осадки в городе Жуиз-ди-Фора

Одним из наиболее пострадавших городов стал Жуиз-ди-Фора, где зафиксировали самый влажный февраль за всю историю наблюдений - более 750 мм осадков. Речь идет о том, что это в три раза больше нормы для этого периода и на 65% превышает предыдущий рекорд в 456 мм, установленный в 1988 году, о чем заявила международная группа исследователей World Weather Attribution.

Ученые отмечают, что одной из главных причин большого количества жертв стало социальное неравенство и несовершенное городское планирование. Бедные общины часто проживают на крутых склонах, где вырублены леса и плохо работает дренажная система, что делает эти районы особенно уязвимыми к оползням.

Жуиз-ди-Фора входит в десятку самых опасных городов Бразилии по доле населения, проживающего в таких рискованных зонах.

Экстремальные дожди могут усиливаться

Интенсивность осадков в городе оказалась чрезвычайной – специалисты оценили ее как событие, которое случается раз в несколько сотен лет. Хотя исследователям не удалось однозначно установить прямое влияние антропогенного изменения климата на конкретное наводнение, моделирование показало, что ливни в этом регионе могут стать примерно на 7% интенсивнее, если глобальная температура вырастет на 2,6°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В настоящее время потепление уже составляет около 1,3°C.

Профессор климатологии из Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто подчеркнула, что главным приоритетом должно стать быстрое сокращение выбросов парниковых газов от сжигания нефти, газа и угля. По ее словам, необходимо действовать срочно, чтобы экстремальные погодные явления не стали новой нормой.

Ученые также призвали власти расширить системы раннего предупреждения, строить укрытия и улучшить городское планирование, особенно в бедных районах, которые больше всего страдают от стихий.

Профессор Регина Р. Родригес из Федерального университета Санта-Катарины отметила, что эта трагедия демонстрирует, насколько уязвимыми являются общины, живущие на склонах холмов.

В то же время экономические последствия стихии могут быть еще сложнее для преодоления. Штат Минас-Жерайс является одним из ведущих производителей кофейных зерен арабики в мире. В последние годы цены на кофе уже резко выросли из-за экстремальных погодных явлений, которые сократили урожай на 15-20%. Ожидалось, что производство в этом году восстановится, однако чрезмерные осадки в последнее время, по сообщениям фермеров, способствуют распространению болезней на плантациях.

Эксперты из Великобритании рассказывают, что последствия глобального потепления в Бразилии уже влияют на цены для покупателей в супермаркетах других стран.

Руководитель международных программ в отделе энергетической и климатической разведки Гарет Редмонд-Кинг сообщил, что за последние пять лет цена молотого кофе в Великобритании выросла примерно на четверть. По его словам, экстремальные погодные явления в Бразилии – крупнейшем поставщике кофе – и во Вьетнаме, еще одном ключевом производителе, напрямую влияют на цены продуктов.

Специалисты отмечают: единственным способом уменьшить эти риски является достижение нулевых чистых выбросов, что позволит сдержать дальнейшее усиление климатических изменений и связанные с ними угрозы для продовольственной безопасности.

Экологическая опасность

Ранее УНИАН писал, что, по мнению ученых, токсичные "вечные химикаты" могут накапливаться в колониях медоносных пчел и попадать в мед. Это, в свою очередь, угрожает продовольственной безопасности и здоровью людей. В частности, опасность несут химические соединения перфтороктансульфонат (PFOS), которые широко используются в производстве тканей с защитой от пятен, антипригарной кухонной посуды, пожаротушащих пен и электроники.

Вас также могут заинтересовать новости: