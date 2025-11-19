Если брать готовый тур от турагентства, придется выложить минимум 7600 евро.

Гренландия - одно из самых нетипичных направлений для туризма. А из-за своей изолированности и специфической экономики это еще и одно из самых дорогих направлений туризма. Тревел-журналистка Анна Ричардс попыталась посетить Гренландию по "бюджетной" программе. Что из этого получилось, она рассказала на страницах Independent.

"Так называемые "дорогие" места меня не пугают, и я уже за копейки посетила Санторини, Миконос, Копенгаген, Париж, Монако и Фарерские острова. Гренландия была самым сложным испытанием", - пишет она.

Сколько стоит "бюджетное" путешествие

Самый дешевый организованный тур от турагентства, который удалось найти Анне, стоил более 6700 фунтов стерлингов (почти 7600 евро) с человека. И это не считая перелетов. Однако опытной путешественнице удалось вложиться в 1500 фунтов стерлингов (1700 евро) с учетом стоимости авиаперелетов.

По ее словам, лучший способ сэкономить - это устроить маленький групповой тур. Тогда стоимость путешествия на одного человека будет минимальной. Анна взяла в путешествие своего мужа и еще двух друзей.

Вчетвером они снимали бюджетное жилье в среднем по 50 фунтов стерлингов (56 евро) с человека в сутки. Чтобы сэкономить, путешественники самостоятельно готовили себе еду. К тому же это был не сезон, поэтому большинство кафе и так были закрыты.

Больше всего денег потратили на перелет из Копенгагена в Гренландию и обратно. Это обошлось в 800 фунтов стерлингов (906 евро) с человека.

Уже на острове компания села на паром, чтобы переместиться из одного городка в другой. За почти двое суток плавания им пришлось выложить 300 фунтов стерлингов (340 евро) с человека за четырехместную каюту с питанием. Несколько экскурсий совокупно стоили 100 фунтов стерлингов (113 евро) с человека.

Что делали на острове

Развлекали себя Анна и ее друзья пешими прогулками по специальным туристическим тропам, созерцанием айсбергов и наблюдением за северным сиянием. Впрочем друзья все же решили немного потратиться, чтобы совершить прогулку на лодке вокруг айсбергов на закате солнца.

"Это стоило каждой потраченной копейки. Арки и формы, которые видели вблизи с воды, были сюрреалистическими, будто попал в фильм студии Ghibli", - пишет Анна.

Компания посетила несколько населенных пунктов Гренландии, путешествуя между ними на пароме.

"Большинство кроватей находятся в общей спальне, есть и четырехместные каюты и люксы, но это совсем не круиз. Еда была ужасно плохой, а пейзажи - ужасно красивыми", - вспоминает она этот рейс, который длился 38 часов.

Туристический опыт других путешественников

