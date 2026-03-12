Не секрет, что многие компании собирают огромные объемы данных о своих пользователях, но могут ли они прослушивать людей через телефон?

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какая реклама появляется после разговора с другом или семьей – будь то лично или по телефону? К примеру, вы говорили о новом велосипеде, и вдруг – куда бы вы не зашли, на всех сайтах вам выдает рекламу велосипедов.

Наверное, такая ситуация случалась с каждым. Мы уже рассказывали о том, какие данные запрещено хранить в телефоне. Теперь УНИАН разбирался, почему после звонка выскакивает реклама вещей, которые вы упоминали, и как защитить свою приватность в эпоху цифровых технологий.

Почему реклама появляется на моем телефоне после того, как я о ней говорю – правда ли, что за нами следят

Таргетированная реклама – это один из вариантов того, как называется реклама, которая появляется после разговора – часто базируется на сборе цифрового следа и данных используемых вами приложений. Не секрет, что такие компании как Google, Meta (собственник Facebook, WhatsApp и Instagram) собирают огромные объемы данных о своих пользователях. В частности, там знаю о ваших поисковых запросах, местах, где вы часто бываете, покупках и даже действиях при просмотрах различных сайтов, рассказывает ресурс MakeUseOf.

Современные системы даже обучены предсказывать поведение пользователей на основе прогнозных моделей. И для того, чтобы показать вам нужный товар, им даже необязательно "прослушивать" ваши разговоры.

Корпорации Google и Meta, официально отрицают, что якобы используют записи с устройств для показов рекламных сообщений. Логично, что непрерывная запись и обработка разговоров пользователей, которых, к слову миллиарды, будет безумно дорогим и юридически рискованным занятием.

Подобные компании находятся под пристальным наблюдением со стороны регулирующих органов в стране и за рубежом. И такие проделки могли бы стоить им не только денег, но и репутации.

Однако практически в каждом современном устройстве есть голосовые помощники, такие как Google Assistant, Amazon Alexa и Siri, которые предназначены для прослушивания "слов-активаторов". А в пользовательских соглашениях, которые, как показывает практика, читают единицы, часто говорится, что записи могут проверяться людьми с целью "контроля качества".

Вопрос о возможной прослушке пользователей при помощи смартфонов – не что-то новое. В 2017 году аспирант и студентка Северо-Восточного университета (частный исследовательский университет в Бостоне, США) провели исследование на эту тему. В ходе проверок они установили, что на самом деле микрофоны устройств не активировались, но были отмечены другие весьма тревожные тенденции.

К примеру, приложения без ведома пользователя делали скриншоты самих себя и передавали данные третьим лицам. В одном случае приложение просто сняло видео с экрана.

Из 17 тысяч приложений, которые были проинспектированы в ходе проекта, около 9 тысяч имели потенциальные разрешения на неконтролируемое создание снимков экрана. Так что даже если ваш смартфон не ведет активную прослушку, он может собирать информацию о вас и другим способом.

Как защитить себя от сбора информации в Сети

Часто людям сложно или просто не хочется вникать в то, как на самом деле работают сложные алгоритмы. Они собирают огромные массивы данных о вас и ваших действиях. К тому же, системы постоянно "учатся" и обновляются.

Но есть несколько способов, как сделать рекламу менее навязчивой. В частности, стоит отключить доступ к микрофону для программ, которые в нем нуждаются. Где возможно, отключите данные геолокации. Также вы можете регулярно удалять cookie-файлы или использовать VPN.

