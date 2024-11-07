Эксперты ожидают, что экстремальная жара может существенно ограничить потоки туристов по некоторым популярным направлениям.

Такие суровые погодные явления, как лесные пожары, экстремальная жара и наводнения все чаще отпугивают путешественников от посещения некоторых туристических направлений. Недавний пример – разрушительные наводнения, обрушившиеся на испанскую Валенсию.

Согласно свежему отчету World Travel Market (WTM), данные исследования, проведенного среди ключевых мировых туристических рынков, показали, что 29% всех путешественников и 43% молодых туристов (16-34 года) откладывали поездку в пункт назначения из-за неблагоприятных погодных условий за последние 12 месяцев.

При этом авторы исследования отмечают, что в будущем климат будет еще больше влиять на выбор места отдыха туристами, что может существенно ограничить потоки отдыхающих по некоторым популярным направлениям.

Видео дня

Так, согласно исследованию 2024 года, проведенному Массачусетским технологическим институтом, ожидается, что на таких направлениях, как Доминиканская Республика, Малайзия, Египет и Таиланд, значительно сократится количество дней на открытом воздухе – дней с умеренной температурой, которые позволяют заниматься активным отдыхом и, в более широком смысле, путешествовать и заниматься туризмом.

Вместе с тем эксперты отмечают, что от этого могут выиграть некоторые направления в Северной Европе и Северной Америке, где будет прохладнее.

Одновременно авторы отчета отмечают, что согласно свежеме Travel Trends Survey, 65% путешественников из ключевых рынков выездного туризма признают, что путешествия могут оказывать негативное влияние на окружающую среду. При этом растущее понимание влияния путешествий на окружающую среду меняет поведение современных путешественников и создает новые возможности для бизнеса использовать их экологическую сознательность. Одним из примеров этого авторы исследования назвали волонтерский туризм – путешествия с целью помочь местным сообществам.

В свою очередь индустрия туризма отреагировала на растущий спрос на более устойчивые туристические предложения. Это подтверждается расширяющимися усилиями многих туристических брендов, направленными на то, чтобы помочь потребителям найти более экологичные варианты путешествий – от жилья до транспорта, отмечается в отчете.

Однако, несмотря на то, что многие принимают осознанное решение не путешествовать в регионы, исторически подверженные экстремальным погодным условиям, лишь 53% путешественников признают, что они пытаются минимизировать свой углеродный след во время путешествий.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали, что привычный формат путешествий может исчезнуть к 2040 году. При этом повышение температуры изменит не только летний, но и зимний отдых, а некоторые направления и вовсе исчезнут.

В то же время, согласно недавнему исследованию сервиса InsureandGo, 80% британских туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.