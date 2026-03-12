Силы обороны поразили пусковую установку С-300 и РЛС: в Генштабе раскрыли потери россиян

Украинские защитники нанесли ощутимые потери российским оккупантам.

Силы обороны Украины успешно поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300В, радиолокационную станцию С-300 и склады с тысячами боеприпасов.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора 11-го и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника.

В частности, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок (временно оккупированная территория Луганской области), а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки (временно оккупированная территория Запорожской области).

Видео дня

Кроме того, украинские военные наносили удары по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов.

Так, поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (оккупированная часть Луганщины), ремонтная часть из состава артиллерийской бригады в районе Якимовки (оккупированная часть Запорожской области), а также эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Должанского (оккупированная Луганщина).

Также по результатам боевой работы Сил обороны Украины 11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (временно оккупированная территория АР Крым). В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Вместе с тем подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского склада в районе Широкой Балки (оккупированная часть Донецкой области) 11 марта уничтожено более 6 тысяч боеприпасов различных номенклатур.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, 9 марта стало известно об успешном поражении сразу трех российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", десантного катера и базы БПЛА "Орион" в оккупированном Крыму.

6 марта в Генштабе подтвердили, что ударом были повреждены два корабля Черноморского флота РФ. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" в Новороссийске.

