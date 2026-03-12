В Персидском заливе атакованы еще три судна: Иран анонсировал двойную цену на нефть

Нападения на корабли вблизи Ормузского пролива усиливают риск глобального энергетического кризиса.

В водах Персидского залива в течение ночи подверглись атакам еще три иностранных судна. Инциденты произошли на фоне эскалации безопасности вокруг Ормузского пролива – одного из важнейших морских маршрутов поставки энергоносителей в мире, пишет CNBC.

По информации Центра морских торговых операций Великобритании, контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом примерно в 35 морских милях к северу от порта Джебель-Али вблизи Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах.

На борту возник небольшой пожар, однако, по предварительным данным, весь экипаж остался невредим.

Пожар на танкерах у Басры

Ранее еще два иностранных нефтяных танкера загорелись в иракских водах после столкновения недалеко от порта Умм-Каср возле города Басра.

По данным портовых служб, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. Спасатели смогли эвакуировать 38 членов экипажа с поврежденных судов.

Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось

После авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля судоходство через Ормузский пролив резко сократилось. Иран в ответ начал атаковать корабли, пытающиеся пройти через этот узкий морской коридор.

Этот пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, и обычно через него транспортируется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Иран предупреждает о резком росте цен

Представитель военного командования Ирана Эбрагим Зольфакари заявил, что эскалация конфликта может привести к резкому подорожанию энергоносителей.

"Приготовьтесь к тому, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали", – заявил он.

Нефтяной рынок уже реагирует

На фоне новых атак мировые цены на нефть начали расти. Эталонная нефть Brent подорожала примерно на 5,7% – до 97,16 доллара за баррель, тогда как американская West Texas Intermediate выросла на 5,3% – до 91,88 доллара.

В то же время Международное энергетическое агентство сообщило о готовности выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако точные сроки этого шага пока не объявлены.

