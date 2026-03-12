Под 'прицелом' не только Telegram: эксперт предупредил об угрозе свободе слова в Украине

Документ предлагает жесткое регулирование всех платформ совместного доступа к информации.

В четверг, 12 марта, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №11115, который якобы предусматривает деанонимизацию Telegram-каналов.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал УНИАН, как принятие этого документа может повлиять на украинское медиапространство, а также указал на угрозы для свободы слова.

Законопроект якобы предусматривает обязательную идентификацию владельцев Telegram-каналов, прежде всего тех, которые позиционируют себя как медиа. В чем цель этой инициативы?

В законопроекте вообще нет слова Telegram, а есть понятие платформа общего доступа к информации. В документе также нет слова Telegram-канал. Непонятно, почему этот проект закона позиционируется как такой, который будет регулировать деятельность именно Telegram, потому что на это ничего не указывает.

Суть документа указывает на то, что им предусмотрено регулирование всех платформ совместного доступа к информации – и Facebook, и YouTube, TikTok, а также Instagram.

Весь законопроект состоит из двух ключевых тезисов:

Раскрытие структуры собственности провайдеров.

Обязать платформы и провайдеров предоставлять личные данные о контактных лицах (фамилия и имя, номер телефона, электронная почта) для того, чтобы Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания имел возможность направлять им свои требования, в частности, просьбы удалить определенный контент и еще каким-то образом модерировать его. А Нацсовет – это государственный регулятор, который полностью подконтролен исполнительной власти.

Я вижу больше минусов, чем плюсов в случае принятия этого законопроекта, хотя я идеологический и многолетний строгий противник Telegram. Я считаю, что Telegram – это зло, российский продукт, который абсолютно не защищен для пользователей. Но в этом документе я не вижу борьбы с Telegram или Telegram-каналами вообще.

В нем я вижу попытку уничтожения анонимности в интернете и введения цензуры. А интернет именно благодаря анонимности стал таким популярным в мире, хотя она и частичная и относительная, но дает определенное ощущение свободы выразить свои мысли.

Насколько опасна эта идея с точки зрения свободы информационной повестки дня? Как только личность известна, регулятор может направить требование об удалении поста или привлечь к административной или иной ответственности, что создает риск давления на неугодные источники информации.

Если этот законопроект будет принят, в нем не прописаны механизмы контроля за выполнением заявленных требований. А в Украине нет технической, организационной или властной платформы (как в РФ – Роскомнадзор), которые могли бы принудительно блокировать нарушителей. Полностью заблокировать какую-либо платформу нет технической возможности. То есть, если документ примут, его положения могут не выполняться.

Если будет введена регистрация Telegram-каналов, как это может отразиться на читателях?

В законопроекте не говорится о регистрации Telegram-каналов. Но даже если бы об этом и шла речь, то непонятно, что бы это дало, поскольку канал можно зарегистрировать на лицо, не имеющее к нему отношения, предоставить информацию о почтовом ящике, на который будут поступать письма, и на них никто не будет отвечать. Я на 100% уверен, что в случае принятия документа большинство анонимных "телеграм-помойки" проигнорируют требования власти.

А механизм принуждения в проекте закона прописан только в одном случае – если провайдер не предоставит информацию о структуре собственности, то будет запрещен для использования в органах государственной власти. И это как раз западная демократическая практика. Например, в США в государственных органах на служебных устройствах запрещено использовать российские IT-продукты – Telegram и антивирус Kaspersky.

Вполне вероятен вариант, при котором "официальные" Telegram-каналы начнут заниматься самоцензурой, а незарегистрированные будут писать что и как захотят. Нет ли в этом риска, что пользователи будут перетекать с "официальных" каналов в те, которые не регистрировались и не видят необходимости себя модерировать и цензурировать?

Такой риск есть, поскольку нет механизмов принуждения для реализации норм, которые декларируются в законопроекте. В таком случае некоторые Telegram-каналы, которые не считают себя нелегальными и не видят причин оставаться анонимными, могут зарегистрироваться и в таком случае сразу станут субъектом регулирования со стороны Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, и им сразу же в случае публикации какого-то "острого" материала будут угрожать жалобы и, возможно, еще и будут введены какие-то штрафы за невыполнение требований. А кому нужен выхолощенный материал? Люди любят, когда вещи называют своими именами.

Те Telegram-каналы, которые не зарегистрируются, выпадут из поля правового регулирования, и Нацсовет не будет иметь на них инструментов влияния. В таком случае читатели уйдут с одних каналов на другие – будет перетекание к тем, которые незарегистрированы и которые плевать хотели на регулирование.

А заблокировать Telegram в Украине технически невозможно.

В вопросах Telegram-каналов у нас до сих пор существует юридическая неопределенность. Формулировка Кирилла Буданова "по всем признакам является СМИ" является неточной и неконкретной. В законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение, что такое новостной Telegram-канал. С какого количества подписчиков Telegram-канал в теории может считаться пригодным для официальной регистрации как онлайн-СМИ?

В законопроекте написано, что онлайн-СМИ регулярно публикует массовую информацию. Но в документе нет уточнения о том, что такое регулярно и что такое – массово. Неизвестно, сколько людей должно прочитать сообщение, чтобы распространение информации считалось массовым. А регулярность – это раз в день, пять раз в день, раз в неделю или раз в месяц? В документе не указаны четкие цифры. Именно поэтому этот закон может быть использован как угодно.

И это очень плохо с точки зрения демократии. Закон должен быть максимально четким и конкретным.

Как именно будет работать эта система в случае ее введения? Какая будет ответственность за нарушение, кто будет "фильтровать" контент и выписывать предупреждения, кто будет следить за выполнением запретов?

Согласно законопроекту, этим должен заниматься Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Но я думаю, что в случае принятия документа его требования не будут выполнять владельцы Telegram-каналов, поскольку на них нет механизмов влияния. Но я сомневаюсь, что этот проект закона примут.

Ничто не мешает владельцу Telegram-канала зарегистрировать его, скажем, на иностранный номер. Как именно будет определяться, какой из Telegram-каналов является именно украинским?

Если Telegram-канал зарегистрирован на иностранный номер, то определить, что этот источник информации является именно украинским, можно по контексту, тематике, возможно, языку. Но есть много украинских каналов, которые ведутся на русском языке. Поэтому можно опираться на контент – есть ли там обсуждение именно украинских внутренних тем.

Передача личных данных всегда связана с рисками утечки баз, а также неправомерного использования. Как будет решаться эта проблема?

Эту проблему решить нельзя, потому что все сведения, которые предоставляются государству, рано или поздно утекут. Потому что в нашей стране нет ни эффективно работающей системы национальной кибербезопасности, ни защиты персональных данных. Утечки из государственных баз данных – это уже давно никого не удивляет.

Скорее всего база зарегистрированных владельцев Telegram-каналов утечет и очень скоро. В этом я не сомневаюсь.

справка Константин Корсун Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун — ведущий украинский эксперт по кибербезопасности с более чем 20-летним опытом в отрасли. Работал заместителем руководителя отдела по борьбе с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ. Был одним из основателей и первым руководителем Центра реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. В течение своей карьеры занимался разработкой стратегий национальной кибербезопасности и консультированием государственных и частных структур.

