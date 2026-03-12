В марте сразу несколько факторов повлияет на изменение пенсий бывшим военнослужащим.

Индексация пенсий 2026 года остается одним из основных инструментов поддержки пенсионеров в условиях инфляции и экономических изменений. В этот раз перерасчет выплат коснулся различных категорий граждан, в том числе бывших военнослужащих и членов их семей.

Рассмотрим, как изменились размеры выплат с 1 марта и какой теперь является минимальная военная пенсия в Украине по данным ПФУ.

Для кого поменяется пенсия 2026 – индексация пенсий

25 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины утвердил постановление №236, касающееся индексации пенсий, страховых выплат и дополнительных мер социальной поддержки для наиболее нуждающихся слоев населения. Документ предусматривает увеличение некоторых социальных выплат, в том числе пенсий для бывших военных и их семей.

Согласно этому решению, с 1 марта 2026 года проведена индексация пенсий за выслугу лет (военная пенсия), по инвалидности и в случае потери кормильца. При этом повышение применяется ко всем выплатам, назначенным до 31 декабря прошлого года.

Размер основной части этих пенсий увеличивается в 1,121 раза, то есть примерно на 12,1%. Но следует иметь в виду, что при перерасчете не учитываются доплаты и надбавки, например, за особые достижения.

При этом индексация применяется к суммам, которые уже были увеличены в предыдущие годы:

с 1 марта 2022 года – на 14%;

с 1 марта 2023 года – на 19,7%;

с 1 марта 2024 года – на 7,96%;

с 1 марта 2025 года – на 11,5%.

Повышенная ставка начисляется в дополнение к ежемесячной выплате, положенной по постановлению Кабмина №713 для поддержки определенных групп граждан.

При этом размер прибавки имеет свои ограничения: после пересчета она должна составлять не менее 100 гривень, но не более 2595 гривень. Впрочем, перерасчет проводится автоматически Пенсионным фондом, так что никаких заявлений подавать будет не нужно.

Сколько составит военная пенсия по инвалидности – как рассчитать

Размер пенсии для бывших военнослужащих определяется для каждого индивидуально и зависит от ряда факторов. Так, например, важно сколько человек получал во время службы, как долго он служил, почему ему назначили пенсию и есть ли у него инвалидность, полученная непосредственно на войне.

Более того, с 1 марта в силу вступило решение о поднятии минимальных выплат лицам с инвалидностью, за которую им положена пенсия – повышение составляет:

для I группы – 18 885 гривень (было 16 847 грн);

для II группы – 15 494 гривни (было 13 822 грн);

для III группы – 10 625 гривень (было 9 478 грн).

Кроме того, размер выплат для ветеранов боевых действий и пострадавших в ходе Революции Достоинства увеличился с 5 528 до 6 197 гривень.

Если же реальная военная пенсия в Украине, с учетом надбавок и индексаций, будет все еще меньше минимального размера, государство обязывается оказать дополнительную адресную поддержку, чтобы довести сумму до этого уровня.

Также законодательство предусматривает ограничение для очень высоких выплат. Если пенсия превышает десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в 2026 году это 25 950 гривень), то к избыточной сумме будут применены понижающие коэффициенты.

Однако в период военного положения это ограничение не распространяется на участников боевых действий и семьи погибших военнослужащих.

То есть какая военная пенсия в Украине будет после индексации, зависит от нескольких условий: выслуги лет, размера денежного обеспечения, социального статуса и уровня увечий. Большинство выплат, в том числе военная пенсия по инвалидности, выросли, а минимальные гарантии для ветеранов и их семей были еще дополнительно увеличены.

