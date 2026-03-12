Миллиард вместо 23 млрд: PariMatch 'откупился' от уголовного преследования, - СМИ

Весной 2023 года игорная компания PariMatch, которую обвинили в связях с РФ и неуплате десятков миллиардов налогов, попала под санкции в Украине. Однако прошло три года, за которые букмекер возместил лишь 4% налогового долга. Об этом пишет издание "СтопКор", передает "ДС".

Журналисты напоминают, что в марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против более 120 физических и 287 юридических лиц. В список попал крупнейший букмекер страны – PariMatch. На счетах компании заблокировали 250 млн грн клиентских средств, сайт стал недоступным. Официальное обоснование – подозрения в связях с РФ и схемах вывода средств в пользу государства-агрессора.

Санкции вводились на 50 лет, однако в августе 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило: подсанкционный букмекер – по данным СМИ, речь шла именно о PariMatch – добровольно возместил в бюджет 1,07 млрд грн неуплаченных налогов. Ведомство представило это как успех.

Однако, по данным расследователей "СтопКору", Государственная налоговая служба еще в июне 2024 года выставила ООО "Париматч" штрафные санкции на сумму 23 287 650 275,41 грн – соответствующее налоговое уведомление-решение №0539440707 от 13.06.2024 находится в распоряжении редакции. Разница между начисленным и уплаченным – более 22 млрд грн, то есть фактически уплачено только 4,3% долга.

Для сравнения авторы отмечают, что 22 млрд грн – это примерно годовой бюджет крупного областного центра Украины.

Как говорится в материале, в августе 2023 года, уже после введения санкций, директором ООО "Париматч" стал Сергей Гуменюк. По данным журналистов, он является давним знакомым фактического владельца холдинга Эдуарда Швиндлермана и занял должность по просьбе последнего.

Осенью же 2024 года новым владельцем и председателем наблюдательного совета стал Сергей Портнов, бывший директор по маркетингу компании. Отраслевое издание SBC News назвало этот шаг неожиданным. По данным журналистов, Швиндлерман финансировал обучение Портнова в сфере игорного бизнеса в Университете Солфорда еще в 2005 году.

Как отмечает "СтопКор", схема со сменой первых лиц компании имеет определенную юридическую логику: часть четвертая статьи 212 Уголовного кодекса Украины позволяет закрыть производство об уклонении от уплаты налогов в случае возмещения убытков. Если сумма возмещения признается достаточной – уголовная ответственность снимается. Вопрос в том, может ли 1 млрд грн считаться возмещением по долгу в 23 млрд грн.

Как утверждается в статье, аналитики "СтопКору" установили: Parimatch, несмотря на санкции, вероятно сохранил присутствие на украинском рынке через связанные офшорные структуры. Параллельно начали активно работать два онлайн-казино – BuddyBet и PariWin. Технический анализ указывает на использование той же платформы Parimatch, хотя юридически владельцы с компанией не пересекаются.

