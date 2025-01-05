Обновленный аэропорт имеет специальную 2000-метровую взлетно-посадочную полосу.

Самый большой остров в мире Гренландия обычно был закрытым для международных рейсов, однако уже скоро здесь откроется новый аэропорт. Известно, что Гренландия является идеальным местом, чтобы увидеть северное сияние, а также 80% его территории покрыто льдом, пишет Express.

Ранее новый аэропорт не строили из-за проблем с инфраструктурой и потребности в более длинных взлетно-посадочных полосах. Однако уже обновленный аэропорт Нуука имеет специальную 2000-метровую взлетно-посадочную полосу, которая позволит приземляться большим самолетам из мировых направлений.

"До этого обновления длина взлетно-посадочной полосы составляла всего 950 метров. Огромным событием для страны является то, что летом 2025 года из Нуука будут открыты прямые рейсы в США, Канаду, Исландию и Данию. Это будет первый раз, когда Гренландия будет соединена с этими странами. Несмотря на это, рейсы из Великобритании пока недоступны, поскольку между Гренландией и Великобританией нет прямого авиасообщения", - отметили в материале.

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Известно, что уже 3 марта 2025 года появятся рейсы в аэропорт Рейкьявика Кефлавик дважды в неделю и пять рейсов в неделю в аэропорт Копенгагена.

Также будут прямые маршруты в два аэропорта Дании - Биллунда и Ольборга. Рейсы в Нью-Йорк начнут действовать с 15 июня, их будет осуществлять авиакомпания United Airlines дважды в неделю.

В издании напомнили, что Нуук является столицей Гренландии, однако является достаточно маленьким городом, поэтому неудивительно, что понадобилось немного времени, чтобы запустить туда больше рейсов.

Кроме того, в 2026 году планируется открытие еще двух аэропортов на юге острова.

"Это действительно историческая веха, которая создаст мир новых возможностей для всей страны, поскольку впервые появятся прямые рейсы через Атлантику в столицу страны. Представьте себе, как вы утром вылетаете из Нуука, чтобы вечером уже наслаждаться французской кухней в Париже. Сегодняшний день знаменует начало новой эры для Гренландии", - подчеркнул генеральный директор аэропортов Гренландии Йенс Лауридсен.

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