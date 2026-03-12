Иранские атаки гонят цены на нефть к новым вершинам

Аналитики прогнозируют, что цена на нефть может вырасти почти до 150 долларов за баррель в случае продолжения блокировки Ормузского пролива в течение марта.

Цены на нефть утром 12 марта выросли. Подорожание вызвано ухудшением транспортных проблем на Ближнем Востоке из-за войны в Иране и усилением ограничений на экспорт топлива из Китая, чтобы справиться с последствиями конфликта, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 10:24 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 5 долларов - до 97 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI прибавила более 4 долларов и торгуется по 91,64 доллара за баррель.

Bloomberg отмечает, что стоимость нефти марки Brent ненадолго подорожала до более 100 долларов за баррель, а американская нефть марки WTI подскочила до 96 долларов за бочку после того, как Оман вывел суда из своего ключевого терминала за пределы Ормузского пролива, а два танкера были атакованы в иракских водах. По данным источников издания, Оман эвакуировал суда в качестве меры предосторожности. Ирак прекратил работу своих нефтяных терминалов после того, как суда стали мишенями для атак, сообщил государственным СМИ директор Генеральной компании портов Ирака.

Видео дня

Издание добавляет, что китайские нефтеперерабатывающие заводы начали отменять согласованные поставки нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо. Вероятно, это стало следствием фактической блокировки Ормузского пролива, через который Китай получает нефть. По данным открытых источников, Поднебесная в 2024-25 годах занимала четвертое место по объему экспорта нефтепродуктов.

Журналисты отмечают, что Ормузский пролив, через который поставляется около 20% нефти, остается фактически закрытым, что привело к сокращению добычи основными производителями Персидского залива.

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. предупредил, что цены на нефть могут превысить пик 2008 года, если поставки нефти через Ормузский пролив останутся на низком уровне в течение марта.

"В том году цена нефти марки Brent поднялась до 147,50 доллара за баррель на фоне роста спроса и стагнации предложения", - напоминает издание.

Директор по исследованиям компании Sanford C. Bernstein & Co Нил Беверидж дает понять, что решение стран-членов Международного энергетического агентства о рекордном высвобождении нефти из стратегических резервов не поможет снизить цены на нефть из-за фактического закрытия Ормузского пролива

"Единственное, что действительно может привести к снижению цен на нефть, – это возобновление работы Ормузского пролива", – отметил эксперт в интервью телеканалу Bloomberg Television.

Между тем, США после решения стран-членов Международного энергетического агентства об освобождении рекордного объема нефти из резервов объявили о намерении выпустить на рынок 172 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва. Впрочем, управляющий директор по сырьевым товарам в компании Bannockburn Capital Даррелл Флетчер обращает внимание, что рынок нефти не обратил внимания на решение стран-членов МЭА о рекордном высвобождении "черного золота" из резервов, и цены на нефть продолжили рост.

Впрочем, президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил, что война закончится скоро. При этом он дал понять, что кампания будет продолжаться до тех пор, пока США не достигнут своих целей.

Ситуация в Иране и цены на нефть - последние новости

Из-за фактической блокировки Ормузского пролива цены на нефть выросли до более 110 долларов за баррель, после чего несколько отступили.

11 марта Международное энергетическое агентство сообщило о том, что страны-члены согласились выпустить из резервов на рынок рекордные 400 миллионов баррелей для решения проблем с поставками "черного золота". Предполагается, что нефть из резервов будет поступать на рынок в период, который определит страна-член МЭА.

Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана фактически уже выиграна, и теперь вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Вас также могут заинтересовать новости: