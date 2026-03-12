Пользователей старых iPhone просят срочно обновить iOS: существует угроза безопасности

Обновили iPhone 6s, iPhone SE и другие старые модели.

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для старых моделей iPhone и iPad, включая iPhone 6s и iPad Pro первого поколения.

Обновление не вносит никаких изменений в функциональность системы. Тем не менее, Apple призывает ее установить. Главным поводом для релиза стала сложная уязвимость Coruna, о которой Google сообщила на прошлой неделе, пишет 9to5Mac.

Устройства, для которых доступно обновление:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 1

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad пятого поколения

iPad Pro первого поколения

iPad Mini 4

Обновление уже доступно для установки. Если рассылка задерживается, его рекомендуется установить вручную. Проверить наличие апдейта можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

УНИАН рассказывал, что выпущенный 15 лет назад iPhone 4 снова стал популярным. Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram старый айфон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.

Напомним, в начале марта Apple представила "народный" iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

