Пользователей старых iPhone просят срочно обновить iOS: существует угроза безопасности

Компания Apple выпустила обновление iOS 16.7.15 для старых моделей iPhone и iPad, включая iPhone 6s и iPad Pro первого поколения.
Обновление не вносит никаких изменений в функциональность системы. Тем не менее, Apple призывает ее установить. Главным поводом для релиза стала сложная уязвимость Coruna, о которой Google сообщила на прошлой неделе, пишет 9to5Mac.
Устройства, для которых доступно обновление:
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE 1
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPad пятого поколения
- iPad Pro первого поколения
- iPad Mini 4
Обновление уже доступно для установки. Если рассылка задерживается, его рекомендуется установить вручную. Проверить наличие апдейта можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".
УНИАН рассказывал, что выпущенный 15 лет назад iPhone 4 снова стал популярным. Из-за вирусных видео в TikTok и Instagram старый айфон стали воспринимать как модный ретро-гаджет.
Напомним, в начале марта Apple представила "народный" iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".