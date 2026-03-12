Уже через месяц в Украине существенно подорожают мясо и молочные продукты, – эксперт

Цены на ходовые продукты перепишут к Пасхе.

Уже к концу марта молочные продукты в Украине могут подорожать на 6-12% из-за расходов на логистику и роста экспорта. Цены на мясо вырастут ближе к Пасхе, когда традиционно увеличивается спрос.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал РБК-Украина, что в мире нарастает топливный кризис из-за войны в Иране. Топливо дорожает и в Украине. Для производителей мяса главная статья расходов – корма, стоимость которых зависит от стоимости топлива. Однако производители обычно имеют некоторые запасы, поэтому эффект от подорожания топлива может проявиться только через несколько месяцев, отмечает аналитик.

Пока на рынке мяса в Украине достаточное предложение, однако ближе к Пасхе спрос на него сезонно растет, поэтому производители смогут отпустить цены.

В свою очередь, зимний период на рынке молочных продуктов был довольно пассивным из-за кризиса перепроизводства в мире. Гопка указывает, что спрос на молочные продукты в целом начнет расти к концу весны.

Рост цен на продукты в Украине – последние новости

Исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли считает, что дефицита продовольственных товаров в Украине из-за войны в Иране не будет. Однако рост сопутствующих расходов может привести к подорожанию продуктов в среднем на 10%, отмечает эксперт.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что украинские аграрии понесут дополнительные расходы на дизельное топливо и удобрения. По его мнению, дополнительные убытки средних фермерских хозяйств составят примерно 1,5 миллиона гривень.

