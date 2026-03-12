Киев намеренно позволяет дорогам развалиться: эксперт объяснил цель столичной власти

В "Киевавтодоре" отмечают, что по состоянию на конец февраля дорожники уже отремонтировали более 12 тысяч квадратных метров дорог.

У Киева достаточно средств для надлежащего ремонта дорог, однако проблема заключается в приоритетах. Об этом агентству УНИАН сообщил транспортный аналитик Александр Гречко.

По его словам, в прошлом году в городском бюджете осталось около 10 миллиардов гривень неиспользованных средств. При эффективном планировании значительную их часть можно было бы направить на текущий ремонт дорог.

"У Киева есть ресурс. Но город часто выбирает дорогие проекты там, где можно было бы сделать более простой и дешевый ремонт. Если бы больше средств направлялось на текущие средние ремонты, можно было бы восстановить значительно больше улиц", – считает Гречко.

По его убеждению, столица ориентируется на капитальные ремонты, а это самый дорогой тип дорожных работ. Они включают полную замену покрытия, реконструкцию тротуаров, бордюров, освещения и озеленения.

"Это все максимизирует стоимость работ и именно на это ориентируется Киев, потому что это помогает осваивать максимальное количество средств на один проект. На примере Харьковского шоссе или Проспекта Свободы можно увидеть, что капремонт одного километра обходится в колоссальные 200-250 миллионов гривень. Это безумные деньги. При этом текущий или средний ремонт обходится в сотни раз дешевле", – говорит специалист.

По его мнению, если бы в прошлом году город меньше тратил средства на ненужные капитальные ремонты и строительство эстакады, а направил их через тендеры и подрядчиков на текущие ремонты, сегодня улицы и дорожное покрытие были бы в лучшем состоянии. Эксперт добавил, что в график капитальных ремонтов иногда включают улицы, которые не нуждаются в серьезном ремонте, тогда как более поврежденные участки остаются без внимания.

"Город сознательно запускает ситуацию на некоторых улицах, участках дорог. Они не делают там текущие средние ремонты, чтобы потом не оставалось ничего другого, как делать там мегадорогие капитальные ремонты по сотне миллионов гривень за километр", – говорит Гречко.

Отдельной проблемой остаются гарантийные обязательства. По словам эксперта, некоторые дороги не выдерживают даже гарантийного срока эксплуатации, а подрядчики не всегда оперативно устраняют недостатки за свой счет. В итоге город вынужден тратить дополнительные бюджетные средства на повторный ремонт.

В "Киевавтодоре" отметили, что по состоянию на конец февраля дорожники уже отремонтировали более 12 тысяч квадратных метров дорог.

При этом на содержание и текущий ремонт дорог в Киеве на 2026 год из местного бюджета выделено около 4,06 млрд гривень. Эта сумма охватывает не только сами ремонтные работы, но и зарплаты работников, закупку противогололедных материалов (соли и песка), топливо, обслуживание специальной техники и другие расходы, отмечают в городской администрации.

Отдельно финансируются крупные проекты: на реконструкцию и капитальный ремонт 19 объектов дорожной инфраструктуры в 2026 году дополнительно предусмотрено 2,5 млрд грн.

Прошедшая зима стала самой сложной для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. Резкие перепады температуры, снегопады и ледяные дожди ускорили разрушение дорожного покрытия. По словам экспертов, в настоящее время общая площадь повреждений на основных автодорогах превышает 23 млн квадратных метров. В этом году Украина планирует отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог.

По мнению вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, сейчас дороги стоит рассматривать не только как инфраструктуру, но и как ключевой элемент военной логистики и инструмент, способный обеспечить эвакуацию из пострадавших регионов.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщил, что в Украине критически не хватает средств на ремонт дорог. По его словам, основным препятствием для восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

