В 'ПриватБанке' подорожал доллар: свежий курс валют на четверг

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 марта, вырос на 2 копейки и составляет 44,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,75 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал до 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным – 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 12 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 марта – 43,90 грн/долл.).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,88 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

