Совершенно непохожие друг на друга Гренландия и Марокко сейчас активно работают над развитием туристической инфраструктуры.

Пока многие популярные туристические направления, в том числе Греция, Испания и Италия, вводят всевозможные ограничения для путешественников, чтобы бороться с чрезмерным туризмом, оказывается, что в мире еще есть страны, которые наоборот хотят принимать больше гостей.

Издание BBC Travel назвало две страны мира, где туристам сейчас рады даже больше, чем когда-либо – Гренландия и Марокко.

Гренландия

С открытием нового международного аэропорта в столице Нуук в конце этого года и еще одной международной взлетно-посадочной полосы в северной туристической столице Илулиссат в 2025 году Гренландия готовится принять все большее количество посетителей. Это знаменует собой поворотный момент в гренландском туризме: на сегодняшний день ее международные взлетно-посадочные полосы недостаточно длинные для приема больших рейсов, а потому сейчас путешественников сначала приходится направлять на бывшую военную базу США Кангерлуссуак, а потом перевозить их на меньшем самолете в дальнейшие пункты назначения.

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Новая инфраструктура будет означать, что не только больше туристов смогут летать напрямую в столицу, но, что, возможно, еще важнее в стране, где многое импортируется, больше товаров смогут ввозиться и большее количество экспортной продукции, включая морепродукты, может отправляться, что, вероятно, приведет к экономическому росту для всей страны. Ну а туризм – это один из способов оплатить развитие аэропорта, а также обеспечить рабочие места и стабильность в будущем.

Гренландия сосредоточена на двух основных формах туризма, первая из которых – приключенческий туризм, который включает в себя все: от скалолазания в Восточной Гренландии до наблюдения за китами и кемпинга на Гренландском ледниковом щите. Другой – круглогодичный туризм, который делает акцент на наблюдении за звездами и северным сиянием.

Привлекать туристов в Гренландию летом гораздо проще, чем зимой, но чтобы местные жители имели круглогодичную работу, туристам нужно приезжать и в межсезонье. Привлечение людей в места, где солнце едва светит в разгар зимы и температура может опускаться до -50°C, может показаться сложной задачей, но страна извлекла из этого пользу, открыв домики с видом на небо.

Глава отдела международных отношений Visit Greenland Тэнни Пор при этом подчерквиает, что это не вопрос количества, а качества, отмечая, что цель страны состоит в том, чтобы 80% населения рассматривали туризм как нечто, что вносит положительный вклад в общество.

"Аэропорты стоят дорого, поэтому нам приходится привлекать много туристов. Но мы будем делать это сбалансированно, чтобы не перегружать местное население", – сказала она.

Пор только что вернулась из поездки, в которой она изучала возможности путешествий по Северной Гренландии, куда можно будет добраться прямыми международными рейсами с 2025 года, когда откроется новая взлетно-посадочная полоса в Илулиссате – и она в восторге.

"Я ездила в крошечный городок с населением 1000 человек, Касигианнгуит, и это было фантастично. В глубинке водятся овцебыки, в местном музее проводятся исторические реконструкции и там так много китов! Я слышала их раньше, чем увидела из своей спальни, и они были везде, куда бы мы ни пошли", – поделилась она.

Марокко

Марокко – еще одна страна, которая стремится принимать больше иностранных гостей, поскольку она продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру и строить новые отели в преддверии чемпионата мира 2030 года, который она будет проводить совместно с Испанией и Португалией. Североафриканская страна рассматривает турнир как золотую возможность для стимулирования туризма и стремится к 2030 году удвоить число туристов, доведя его до колоссальных 26 миллионов посетителей в год.

Предполагается, что стране понадобится как минимум 100 тысяч дополнительных мест для размещения приезжающих футбольных болельщиков и команд, и она занята восполнением дефицита, и многие международные гостиничные сети приходят на помощь. В результате по всей стране откроется множество новых мест размещения, от Waldorf Astoria в Танжере до 25 новых отелей Radisson, которые должны открыться до 2030 года, а также многие откроются снова после разрушительного землетрясения в прошлом году.

Специалист по Марокко в туристическом агентстве Flee Winter Барбара Подбиал, которая посещает страну уже более 20 лет, своими глазами увидела, как туризм изменил страну.

"Туризм оказал положительное влияние на Марракеш. Это видно по чистоте улиц, здесь очень безопасно, и люди не заставляют вас покупать вещи, как раньше. Но с таким количеством бюджетных рейсов, привозящих туристов, здесь может быть очень оживленно", – отметила она.

Увеличение количества рейсов в Марракеш, безусловно, является частью плана по развитию туристической отрасли Марокко, поэтому маловероятно, что в городе в обозримом будущем станет тише. Однако, когда дело дойдет до чемпионата мира, в центре внимания окажутся менее посещаемые города страны – Касабланка, Агадир, Фес, Рабат и Танжер, – где реконструируются стадионы, развивается туризм и строятся отели.

Среди этих мест Барбара особенно рекомендует Фес – культурную столицу Марокко, которая имеет самую большую медину в мире и не переполнена туристами. Она также рекомендует однодневную поездку из Агадира, популярного места для пакетного отдыха, в Тарудант, который называют "маленьким Марракешем".

"Это в нескольких минутах езды от Агадира, и это аутентичный, нетуристический город", – сказала она. Также недалеко от Агадира, на побережье около рыбацкой деревни Тагазут предлагаются уроки серфинга на песчаных пляжах, а те, кто планирует поездку в Марракеш, могут включить экскурсию в горы Высокий Атлас, в паре часов езды.

Учитывая, что акцент делается на дальнейшем развитии крупных городов в Марокко, секрет аутентичного отпуска там вполне может заключаться в том, чтобы использовать их в качестве базы для открытия менее посещаемых мест поблизости, отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известнл, что власти Греции решили ввести сбор в размере 20 евро для пассажиров круизных лайнеров, прибывающих на самые популярные острова страны Санторини и Миконос.

Также власти ограничат количество круизных лайнеров, которым можно будет подплывать к островам.

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