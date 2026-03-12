Сколько украинских солдат прошли обучение в Германии с 2022 года: ответ Бундесвера

В настоящее время основные усилия сосредоточены на подготовке слаженных экипажей для танков Leopard 1A5 и специализированной инженерной техники.

Около 25 000 украинских военнослужащих прошли обучение в Германии с октября 2022 года, чтобы защищать свою страну от России. Почти на 50 учебных площадках было проведено более 100 тренировочных миссий, сообщил представитель Бундесвера признанной миссии по обучению украинских военнослужащих в Германии, EUMAM.

В настоящее время Бундесвер обучает украинцев управлению основным боевым танком Leopard 1A5 и мостоукладчиком Biber, пишет NTV. "Командир, водитель, заряжающий и наводчик получают индивидуальную подготовку, чтобы затем перейти к подготовке экипажа и провести тимбилдинг таким образом, чтобы в конечном итоге они были готовы к развертыванию, могли вернуться на свою родину и быть способными защищать ее", – пояснил представитель.

Сообщается, что обучение украинских военнослужащих, прибывающих в Германию, координирует многонациональное командование специальной подготовки (Multinational Special Training Command). В прямом обмене с украинскими вооруженными силами выявляются, анализируются, планируются и реализуются соответствующие потребности в рамках обучения, как было заявлено.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС готовят планы по переносу обучения солдат ВСУ из Европы в Украину. Миссия ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM) "должна будет эволюционировать" в случае прекращения огня с Россией.

В частности, премьер Британии намекнул, что готов отправить войска в Украину для обучения ВСУ. Уже сейчас известно, что около 51 000 украинских солдат прошли обучение в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

