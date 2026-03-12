На Волчанском направлении враг проводит ротацию пехоты 'в один конец', – военный

По его словам, в основном к атакам возле Волчанска привлечены подразделения "Шторм-Z", состоящие из завербованных в тюрьмах россиян.

На Волчанском направлении в Харьковской области российские оккупанты проводят ротацию пехоты "в один конец", ведь обратно эти солдаты возвращаются очень редко. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.

По его словам, противник постоянно пытается штурмовать. В основном в таких атаках в районе Волчанска задействованы подразделения "Шторм-Z", состоящие из россиян, которые по разным причинам оказались в тюрьмах, где были завербованы. Как пояснил Коссе, именно внутри таких подразделений происходит постоянная ротация.

"Ну, как это можно назвать пехотной ротацией? Это ротация в один конец, то есть они отправили подразделение – оно не вернулось, и им ищут замену", – рассказал военный.

Он добавил, что большую опасность представляют дроны противника.

"Это несет в себе определенную опасность, потому что они используют очень много беспилотных систем, очень много разведывательных дронов, много крыльев, "Шахедов"... Они запускают все, что можно запустить... То есть дронные подразделения уже более, так сказать, элитные. Применяют все новейшее, что появляется, это все начинается с Волчанска", - сказал Коссе.

Кроме того, отметил он, если врагу удается подойти ближе к украинским позициям, то начинаются стрелковые бои. По словам Коссе, бойцы, противодействующие в них оккупантам, – настоящие титаны.

Ситуация в Волчанске

Недавно командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константина Гордиенко Виталий Попович рассказал, что российское наступление на севере Харьковской области остановлено.

В то же время, по его словам, продолжаются жестокие бои за руины Волчанска, где оккупанты потеряли фактически целую бригаду, тщетно пытаясь форсировать реку Волча. Как отметил военный, захватчики истощены, их наступление захлебнулось, а украинские бойцы перешли к активной обороне и стабилизационным действиям.

