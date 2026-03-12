Эксперт объяснил причины сложной ситуации со светом в Одесской области

Из-за масштабных разрушений и изменения тактики атак по энергосистеме ситуация со светом в Одесской области является самой сложной. Об этом заявил доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он рассказал, что основной проблемой является не дефицит генерации в стране, а невозможность передачи мощности в регион, поскольку враг систематически атакует объекты системы передачи напряжения.

"В Одессе практически нет собственной генерации, и регион полностью зависит от возможности передачи туда электроэнергии из объединенной энергосистемы. Особенности географического положения региона делают инфраструктуру более уязвимой", – пояснил Прокип.

Он добавил, что враг также изменил тактику обстрелов. К атакам на магистрали добавились массированные удары по объектам инфраструктуры распределительных сетей.

"С начала прошлого года враг разрушил 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ, а это почти половина их общего количества в регионе. Большинство поврежденных объектов сосредоточено в Одессе и прилегающих районах, что делает перераспределение нагрузки технически невозможным – энергетики уже задействовали все имеющиеся резервные схемы", – подчеркнул эксперт.

Прокип подчеркнул, что тактика вражеских обстрелов постоянно меняется, как и перечень целей, которые они атакуют, поэтому и упреждающий подход в строительстве защиты не всегда возможен.

"На сегодняшний день энергосистема Одесской области работает по временным схемам с неполным составом оборудования. Энергетики продолжают ремонты в условиях постоянных тревог и повторных попаданий. Любая дополнительная нагрузка или новая атака приводят к сетевым авариям. Возвращение к прогнозируемым графикам станет возможным только после стабилизации магистральных узлов "Укрэнерго" и восстановления критического количества подстанций 110 кВ", – подытожил Прокип.

